Bizarne izjave Blagojevića: Dodik je diskvalificiran jer je odao počast hrišćanskom svecu

Blagojević je sudbinu Dodika pokušao povezati s predsjednikom SAD Donaldom Trampom

Blagojević i Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

3.8.2025

Rod Blagojević, bivši guverner savezne američke države Illinois, a danas lobista za RS, na krajnje čudan način pokušao je da brani predsjednika RS Milorada Dodika.

Na društvenoj mreži X osvrnuo se na odluku Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, koje je potvrdilo prvostepenu osuđuju presudu protiv Dodika, ali je to učinio na način koji ne odgovara činjenicama.

- Na jednom malom mjestu za koje malo Amerikanaca zna, demokratski izabrani konzervativni predsjednik, koji podržava Trampa, diskvalificiran je s dužnosti od neizabranog globalističkog birokrate iz EU i korumpiranog suda zbog "zločina" odavanja počasti svetom hrišćanskom svecu i obilježavanja dana etničkog ponosa jer, kako kažu, ti postupci su uvrijedili muslimansku većinu u Bosni - napisao je Blagojević.

Blagojević je sudbinu Dodika pokušao povezati s predsjednikom SAD Donaldom Trampom. 

- Beskrajni progon Dodika podsjeća na istu lažnu priču o saradnji s Rusijom i druge izmišljene optužbe koje su korištene protiv predsjednika Trampa, mene, Rudija Đulijanija i drugih koji se usuđuju izazvati elite. Probudite se, Ameriko - naveo je.

# ROD BLAGOJEVICH
# MILORAD DODIK
