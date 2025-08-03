EMOTIVNO

Izetbegović: Emin Švrakić je bio patriota i vizionar, dao je ogroman doprinos u najtežim danima otpora agresiji

Njegov odlazak je veliki gubitak, ali ostaje njegova trajna ostavština, utemeljena u hrabrosti, odlučnosti i ljubavi prema domovini

Izetbegović i Švrakić. Armin Durgut / PIXSELL - Facebook

S. S.

3.8.2025

S tugom sam primio vijest o smrti Emina Švrakića - patriote, vizionara i čovjeka koji je dao nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i izgradnji njenih medijskih temelja, rekaoo je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

- Emin Švrakić je bio među prvima koji su prepoznali nadolazeću prijetnju i potrebu organizovanja naroda u odbranu domovine. Kao jedan od osnivača Zelenih beretki dao je ogroman doprinos u prvim, najtežim danima otpora agresiji. Shvatajući da se borba za Bosnu i Hercegovinu ne vodi samo oružjem, nego i istinom, bio je i jedan od osnivača Televizije Hayat – medija koji je ostao vjeran misiji istinitog i slobodnog informisanja.

Njegov odlazak je veliki gubitak, ali ostaje njegova trajna ostavština, utemeljena u hrabrosti, odlučnosti i ljubavi prema domovini. Porodici, saborcima i prijateljima izražavam iskreno saučešće. Neka mu je vječni rahmet i hvala - naglasio je Izetbegović.

# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# EMIN ŠVRAKIĆ
