Zapaljive izjave Dodika: Ne možemo da živimo s onima koji hoće da nas eliminišu, BiH nije moja država

Predsjednik RS Milorad Dodik prisustvovao je u Sremskim Karlovcima na obilježavanju godišnjice od stradanja Srba u akciji "Oluja". Kaže da nije došlo od obilježavanje ovog "pogroma, on bi se ponovio". Poručio je da ne želi oprostiti srpsko stradanje, ali da Krajišnici koji su to preživjeli daju snagu srpskom narodu.

-Vi koji ste preživeli golgotu, ostali živi i koji ste danas sa nama, treba da znate, malo je nedostajalo da vas sahranimo žive. Da nismo počeli da obilježavamo Dan stradanja, moglo se desiti da se o vama više i ne govori - kazao je Dodik.

Naveo je da je tada stradalo hiljade ljudi, a da je 250.000 Srba protjerano iz Hrvatske i Krajine.

- Nekoliko mjeseci prije toga, u "Bljesku" je protjerano 125.000 iz Slavonije. I da nije bilo Aleksandra Vučića, danas se, nažalost, ni ne bismo sjećali. Ovo što činimo iz godine u godinu – to nam vraća ljudsko lice. To nam daje lice srpskog naroda koji ne želi da zaboravi. I ja ne želim da oprostim, bez obzira što nas vera uči drugačije - kazao je Dodik.

Kaže da su pisali da Srbe treba skloniti, a za vrijeme NDH je postojala politika da se svedu na trećinu.

- I to su radili strasno, uporno - ustaše su sve to činile. A ovo malo nas što je ostalo na prostoru Hrvatske, nisu ni na šta pustili. Nisu nam dozvolili ni da obilježavamo sopstveno stradanje - poručio je Dodik.

Kazao je da je zvanična priča iz Hrvatske laž.

- Njihova priča je laž. Kada danas slušam jednog od potomaka koji kaže da su povjerovali Franji Tuđmanu, žao mi je - jer nisu znali da je Tuđman samo pet dana ranije, na Brionima, rekao: "Pobijte ih toliko da se nikada ne oporave." To je bila isplanirana akcija, koju su podržale tadašnje američke vlasti - administracija Bila Klintona i njegovi saveznici, koji su taj prljavi posao predali hrvatskim vojnicima. To su tadašnji Amerikanci željeli, a nama su prodavali priču da su "mirovnjaci". A onda su, po završetku tih ratova, pokušali i nas u Republici Srpskoj da svedu na neku "trećinu" – na onu istu trećinu s kojom su željeli da se obračunaju. Srpski narod nije trećina. On voli Srbiju – i vezan je za Srbiju - kazao je Dodik.

Poručio je da ne mogu da žive s onima koji uporno žele da ih smanje, eliminišu i protjeraju iz RS.

- Moramo se okupiti, RS želi da vidi veliki i snažnu junačku Srbiju. Mi moramo da preživimo, zato nema povlačenja. Uvijek kada smo oprostili zločin nad nama, to je bio početak novog zločina nad nama. Moramo da kažemo šta hoćemo, nosite se i vi i vaša vladavina prava, kakva vladavina prava. Pustite nas na miru, moramo da stanemo i da se narod konsoliduje, oko politika, BiH nije moja država, moja država je Srbija i Republika Srpska, i ne vrijeđam nikoga. Zašto vam to smeta što kažem? Navijam za Srbiju, ne navijam za BiH, hoćete da nas istjerate, niste nam ništa dali - zaključio je Dodik.