Bitka za "Famos": 33. godišnjica jedne od najtežih bitaka za odbranu Sarajeva i BiH

Na današnji dan 1992. godine, u sarajevskom naselju Hrasnica vođena je bitka za fabriku "Famos" i naselja smještena uz nju. U toj bici poginula su 23, a ranjeno je 17 pripadnika Četvrte viteške motorizovane brigade, uglavnom mladih ljudi iz tog kraja. Neki od ranjenih branitelja su ostali teški invalidi. U Hrasnici, kod spomen-obilježja u naselju Lasica, svake godine obilježava se godišnjica bitke za “Famos”. Preživjeli učesnici bitke za “Famos”, kao i članovi porodica poginulih, ističu da je to bila jedna od najtežih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Naglašavaju njen ključni značaj, jer je onemogućeno srpskim snagama da prodru na slobodnu hrasničku teritoriju, ispod planine Igman, te krenu dalje ka Ilidži i centru grada. U bici su poginuli: Ferid Kahvić Ferkonja, Safet Toković Poštar, Nihad Merdžanić Zecko, Ibrahim Memić Turbo, Asim Bašić Drica, Nedžad Ibrahimović Nećko, Mirsad Bećirović Mica, Mustafa Isanović, Jasminko Pamuk, Murat Letić, Ibrahim Handžić, Mušan Džemidžić, Vahidin Kapo, Silvio Ivanić, Ferid Kicara, Muhidin Vatrić, Mehmed Andelija, Senad Gušić, Esad Salihović, Almir Avdić, Enes Alić, Miralem Hrnjica, Zorica Lerotić, Mehemed Džaltur, Bećir Muhić i Amir Bećirović.

Bitka kod Banje Luke 1737. - Desila se bitka kod Banje Luke između osmanske, koju su u potpunosti činili Bošnjaci, i austrijske vojske, u kojoj je osmanska vojska izvojevala apsolutnu pobjedu. Smatra se da je bitka kod Banje Luke bila jedan od najvažnijih događaja u historiji Bošnjaka. Bitka je trajala od podne pa do zalaska sunca. Velikim junaštvom istakli su se čuveni sarajevski junak hadži Ahmed Kandelija i Mehmed-beg Fidahić. Zbog ovog poraza Austrija se nije usudila napasti Bosnu još narednih 150 godina. 1792. - Rođen engleski pisac Persi Biš Šeli (Percy Bysshe Shelley), jedan od najboljih liričara literature na engleskom jeziku. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, književnosti i nauke, romantičarski slobodouman, borac protiv tradicije, povlastica i tiranije, unio je u englesku poeziju notu slobode i duhovne smjelosti. U poemi "Kraljica Mob" izrazio je revolucionarno osjećanje "protiv kraljeva, svećenika i političara", a u "Pobuni islama" nadu u bolju budućnost ljudskog roda. Ostala djela: pjesničke drame "Čenči", "Oslobođeni Prometej", lirske pjesme "Ševa", "Oblak", "Oda zapadnom vjetru", esej "Odbrana poezije". 1859. - Norveški pisac Knut Pedersen, poznat kao Knut Hamsun, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1920. godine, rođen je na današnji dan. Djela: romani "Glad", "Misterije", "Pan", "Viktorija", "Sanjari", "Rosa", "Pod jesenjom zvijezdom", "Benoni", "Lutalica svira sa sordinom", "Posljednja radost", "Djeca vremena", "Grad Segelfos", "Plodovi zemlje", "Skitnice", "Žene kraj studenca", "Posljednje poglavlje", "August", "Ali život živi".

