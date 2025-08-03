Preminuo Daris Vehabović: Dječak koji je više od dvije godine vodio bitku s karcinomom

Udruženje za pomoć oboljelima od karcinoma “Sutra je novi dan” potvrdilo je da je, nažalost, preminuo Daris Vehabović, mladić koji je od početka 2023. godine vodio tešku, ali hrabru borbu s karcinomom.

Daris će ostati u sjećanju mnogima kao miran, strpljiv i drag dječak, neko ko je malo govorio, ali je svojom tišinom i snagom ostavljao dubok trag u srcima onih koji su ga poznavali.

- Da ti se dragi Allah smiluje i uvede te u Džennet, tamo gdje više nema bola, infuzija, injekcija i vađenja krvi - navodi se u oproštajnoj poruci, uz molbu da Allah podari snage i sabura njegovoj majci Sebili Seki Vehabović i njegovoj braći.

Odlazak malog heroja potresao je cijelu zajednicu, a brojni građani, prijatelji i članovi porodice opraštaju se od Darisa porukama tuge i dove.