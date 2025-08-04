Stanje na putevima u BiH: Povećana opasnost od odrona

Zbog kiše kolovozi su mokri i klizavi, što uslovljava smanjenu vidljivost i produžen zaustavni put vozila. Posebnu opasnost predstavljaju dionice koje prolaze kroz usjeke, gdje postoji povećana opasnost od odrona.

- Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Bosanski Petrovac-Bihać-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac. Molimo vas da smanjite brzinu, držite veći razmak i budite spremni na naglo kočenje – kažu iz BIHAMK-a jutros u izvještaju.

Radovi na putevima

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

Granični prijelazi

Duge su kolone vozila na graničnim prijelazima: Gradiška (oba smjera), Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz naše zemlje, a na ulazu na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Deleuša.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba – kažu iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).