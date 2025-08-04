"Krimolovci" u julu zaprimili 269 poziva od kojih su 44 sa korisnim informacijama

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u julu 2025. godine registrovali ukupno 269 poziva, od kojih su 44 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko - obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“, zaprimljena su ukupno 174 poziva, od kojih je devet poziva bilo sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA-e, zaprimljeno je 95 prijava, od čega je 35 prijava bilo sa korisnim informacijama.

U julu je pristiglo 25 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su dostavljene od strane nadležnog policijskog tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e su dali 30 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ - 080 020 505.