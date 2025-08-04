Oldtajmer kao hamajlija, ko se u njemu oženi, ima sretan brak

Sasvim slučajno ili ne, Gračanlija Damir Ibrahimović je 1998. godine na krompirištu u naselju Stjepan Polje, pronašao odbačen i potpuno zapušten automobil marke „SAB“, švedske proizvodnje. Njegov vlasnik koji je znao da je „Sab“ proizveden davne 1965., odlučio je da ga se riješi bacanjem u staro gvožđe.

No, tako nije mislio mladi Gračanlija Damir Ibrahimović, jer je godinama sanjao da se domogne oldtajmera, što starijeg, to bolje, i da se prihvati posla, da ga svojim rukama reparira, bez obzira koliko to trajalo i koštali originalni rezervni dijelovi.

- Dobro se sjećam, kad sam „Saba“ dovezao kući, koji se jedva mogao prepoznati od blata, ali unutrašnjost i motor nisu izgledali tako loše. Oprao sam ga, i počeo strpljivo i s dosta ljubavi popravljati, ugrađivati dio po dio. Svaki slobodan dan ugradio sam u svoga ljepotana. Trajalo je to dvije godine. Pomogli su mi i prijatelji, a kada sam ga završio, 6. avgusta 2005. godine oženio sam se sa Amrom, kako drugačije, nego u „Sabu“. Nekima je to bilo čudno, mnogi su to odobravali. Ja i moja supruga smo osjećali neko zadovoljstvo, što u novi život ulazimo ne u mercedesu, audiju, džipu, već u „Sabu“ koga su svatovi zagledali i na kraju nam čestitali - sjeća se Damir.

Poslije toga, za „Saba“ se pročulo u Gračanici, ali i regiji, pa su mnogi budući bračni parovi svadbe i vjenčanja obavljali, vozeći se s kumovima u oldtajmeru, koji je gdje god se pojavio bio atrakcija. Damirova supruga Amra koja sve više vozi „Sab“ kaže da je ovaj švedski ljepotan sretan, ko god se u njemu oženio, a takvih je bilo dvadesetak, nije se razveo, imaju sretne brakove i život kojeg bi svako poželio.

- Naš „Sab“ odmilja zovu amajlija. Više od 20 svadbi je obilježio naš oldtajmer i svi su, Bogu hvala, sretni, pa i mi. On donosi sreću, ljubav, nafaku i mir u kući, verujte. Ja i suprug Damir, koji je odskora predsjednik OTK „Gračanica“, u gradu u kome su nedavno održani 1. Međunarodni oldtajmer susreti, živimo 20. godina sretnog i skladnog braka. I „srebreni pir“ smo oobilježili u „Sabu“. Nema tih para za koje bismo ga prodali - reče Amra, velika podrška suprugu Damiru u odlaske i druženja na susrete oldtajmera u cijeloj regiji.