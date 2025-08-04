Željka Cvijanović ponovo o Dodiku: "Političari iz Sarajeva nastoje skrenuti pažnju sa svojih lopovluka"

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine komentarisala je presudu Miloradu Dodiku i kazala da je sudski postupak protiv njega do kraja obesmišljen te da je riječ o političkom obračunu.

Podsjećamo, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i šestogodišnju zabranu obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske.

- Ako je vizija zajedničke države to da stranci budu apsolutistički vladari i zlatne ribice političkog Sarajeva, a Republika Srpska i njene institucije njihova žrtva, niko ne treba da se čudi zbog čega se Srbi tome opiru - rekla je Cvijanović za Večernje novosti.

Kaže i da političari iz Sarajeva "galamom protiv Dodika nastoje skloniti pažnju sa svojih lopovluka".

Ponovila je stav SNSD-a o visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) za kojeg je kazala da nema pravo nametati zakone u BiH.

- Ishod drugostepene presude je politički, baš kao što je to bilo i u slučaju prvostepene odluke i samim tim podrazumijeva da i institucije Republike Srpske, štiteći političku volju naroda koji na izborima bira svoje predstavnike, u narednom periodu adekvatno odgovore na ovo bezakonje i na najbolji način zaštite interese RS, njenih građana i institucija. Postupak koji se vodio protiv predsjednika Dodika se ni u jednoj normalnoj državi ne bi mogao voditi. Da li uopšte možemo zamisliti da neki stranac nametne zakon u tuđoj zemlji i njime propiše da je nepoštovanje njegovih odluka krivnično djelo, makar vi obavljali svoje redovne ustavne aktivnosti? I da to prihvatite kao normalnu stvar - navodi Cvijanović.

Kazala je i kako se su njene bošnjačke kolege iz sarajevskog političkog miljea uvijek oslanjale na intervencije stranaca.

- To je, naravno, štetno po BiH i rekla bih da ima razarajući efekat - ocijenila je.