Alma je (36) stopostotni invalid, treba pomoć dobrih ljudi: Evo kako možete pomoći

Borba za zdravlje ove Travničanke traje od njene sedme godine

Alma Sejdić. Udruženje Pomozi.ba

A. O.

4.8.2025

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Alme Sejdić koja ima 36 godina i stopostotni je invalid. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17042. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Borba za zdravlje ove Travničanke traje od njene sedme godine. Ona je 100 posto invalid prve kategorije i cijeli svoj život provodi u invalidskim kolicima – nikada nije osjetila kako je to stati na vlastite noge i slobodno hodati.

Alma boluje od teške kifoskolioze kičme, a njen život je obilježen konstantnim odlascima ljekarima i bolnicama. Zahvaljujući vašoj nesebičnoj podršci, prošle godine uspješno je operisala kičmu u Turskoj.

Nažalost, tokom kontrolnog pregleda u junu ove godine u Istanbulu, ustanovljena joj je duboka dekubitalna rana koja je morala odmah biti sanirana. Klinici je hitno bilo potrebno garantovati pokriće troškova od 17.000 eura, a Alma i njena porodica nisu u mogućnosti to samostalno iznijeti.

Almin otac je poginuo dok je bila mala, a kroz život je vodile samo majka i sestra. I danas, skromno i dostojanstveno žive, ali trebaju našu podršku.

Osim poziva na broj 17042, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/alma-ponovo-treba-nasu-pomoc-1894 ili žiroračuna Pomozi.ba organizacije – navodi se u saopćenju.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

(Alma Sejdić)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Alma Sejdić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Alma Sejdić

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Alma Sejdić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Alma Sejdić.

# UDRUŽENJE POMOZI.BA
# ALMA SEJDIĆ
