Alma je (36) stopostotni invalid, treba pomoć dobrih ljudi: Evo kako možete pomoći

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Alme Sejdić koja ima 36 godina i stopostotni je invalid. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17042. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

- Borba za zdravlje ove Travničanke traje od njene sedme godine. Ona je 100 posto invalid prve kategorije i cijeli svoj život provodi u invalidskim kolicima – nikada nije osjetila kako je to stati na vlastite noge i slobodno hodati.

Alma boluje od teške kifoskolioze kičme, a njen život je obilježen konstantnim odlascima ljekarima i bolnicama. Zahvaljujući vašoj nesebičnoj podršci, prošle godine uspješno je operisala kičmu u Turskoj.

Nažalost, tokom kontrolnog pregleda u junu ove godine u Istanbulu, ustanovljena joj je duboka dekubitalna rana koja je morala odmah biti sanirana. Klinici je hitno bilo potrebno garantovati pokriće troškova od 17.000 eura, a Alma i njena porodica nisu u mogućnosti to samostalno iznijeti.

Almin otac je poginuo dok je bila mala, a kroz život je vodile samo majka i sestra. I danas, skromno i dostojanstveno žive, ali trebaju našu podršku.

Osim poziva na broj 17042, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/alma-ponovo-treba-nasu-pomoc-1894 ili žiroračuna Pomozi.ba organizacije – navodi se u saopćenju.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

(Alma Sejdić)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Alma Sejdić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Alma Sejdić

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Alma Sejdić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Alma Sejdić.