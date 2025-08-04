Alma je (36) stopostotni invalid, treba pomoć dobrih ljudi: Evo kako možete pomoći

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Alme Sejdić koja ima 36 godina i stopostotni je invalid. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17042. Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
- Borba za zdravlje ove Travničanke traje od njene sedme godine. Ona je 100 posto invalid prve kategorije i cijeli svoj život provodi u invalidskim kolicima – nikada nije osjetila kako je to stati na vlastite noge i slobodno hodati.
Alma boluje od teške kifoskolioze kičme, a njen život je obilježen konstantnim odlascima ljekarima i bolnicama. Zahvaljujući vašoj nesebičnoj podršci, prošle godine uspješno je operisala kičmu u Turskoj.
Nažalost, tokom kontrolnog pregleda u junu ove godine u Istanbulu, ustanovljena joj je duboka dekubitalna rana koja je morala odmah biti sanirana. Klinici je hitno bilo potrebno garantovati pokriće troškova od 17.000 eura, a Alma i njena porodica nisu u mogućnosti to samostalno iznijeti.
Almin otac je poginuo dok je bila mala, a kroz život je vodile samo majka i sestra. I danas, skromno i dostojanstveno žive, ali trebaju našu podršku.
Osim poziva na broj 17042, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/alma-ponovo-treba-nasu-pomoc-1894 ili žiroračuna Pomozi.ba organizacije – navodi se u saopćenju.
Računi za uplate
PayPal:
(Alma Sejdić)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Alma Sejdić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Alma Sejdić
Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Alma Sejdić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Alma Sejdić.