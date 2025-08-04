U BiH nema slučajeva plavog jezika i bedrenice, provode se preventivne mjere

Nakon što su prošlog mjeseca potvrđeni slučajevi bolesti plavog jezika i bedrenice (antraksa) u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini trenutno nema potvrđenih slučajeva tih zaraznih bolesti, potvrdili su iz Kancelarija za veterinarstvo BiH za Fenu.

Kako navode iz Kancelarija za veterinarstvo BiH, prilikom uvoza živih životinja poštuju se međunarodni standardi, a sve pošiljke mora pratiti veterinarsko-zdravstveni certifikat u kojem su propisani svi uslovi za zdravlje životinja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i koji moraju biti potvrđeni od strane službenih veterinara zemlje izvoznice.

Ukoliko se radi o određenim zaraznim bolestima koje predstavljaju veći rizik (slinavka i šap, afrička kuga svinja, kuga malih preživara i dr.), uvoz životinja iz država i regija u kojima je prisutna bolest se zabranjuje.

Veterinarska kontrola

Sve životinja koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu podliježu veterinarskoj kontroli granične veterinarske inspekcije Kancelarije za veterinarstvo BiH.

Na pitanje Fene da li je bedrenica zabilježena u Federaciji BiH u ovoj ili prethodnoj godini, iz Kancelarija za veterinarstvo BiH su naveli da je posljednji slučaj bedrenice potvrđen 2024. godine na području općine Sokolac u Republici Srpskoj, dok je u Federaciji BiH posljednji slučaj potvrđen na području općine Glamoč 2014. godine.

U Bosni i Hercegovini postoje proglašeni bedrenički distrikti u kojima se svake godine provodi preventivna vakcinacija protiv bedrenice, u slučaju pojave bolesti provode se mjere propisane Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.

Praćenje epidemiološke situacije

Iz Kancelarija za veterinarstvo BiH navode da kontinuirano prate epidemiološku situaciji u Evropi i svijetu i u skladu s tim donose određene mjere kontrole bolesti.

Pojava zaraznih bolesti se evidentira preko sistema ADIS Evropske unije, kao i sistema WAHIS Svjetske organizacije za zdravlje životinja, a koji su i javno dostupni.

Veterinrske službe apeliraju na vlasnike životinja da redovno sarađuju s nadležnim institucijama, a posebno u pogledu prijave sumnjivih simptoma kod stoke, kako bi se spriječilo moguće širenje bolesti.

Ističu da je tokom ljeta, kada su vremenski uvjeti povoljniji za širenje infekcija, posebno važno provoditi mjere zdravstvene zaštite životinja kao i mjere biosigurnosti na farmama, kako je propisano legislativom koja je na snazi.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac zatražio je 30. jula da Kancelarija za veterinarstvo BiH aktivira Zajednički centar za kontrolu zaraznih bolesti s ciljem sprečavanja unosa i širenja bolesti plavog jezika u BiH.

U Hrvatskoj je prvi slučaj izbijanje bedrenice potvrdila laboratorijska analiza Hrvatskog veterinarskog instituta 18. jula. Dok je prvi slučaj plavog jezika potvrđen 28. jula, objavili su iz hrvatskog Ministarstva poljoprivrede.