Profesor Šukrija Bakšić za "Avaz": "Oni bi kao da se otcijepe, a mi im kao ne damo"

U ovoj sedmici se očekuje da Centralna izborna komisija BiH oduzme mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku, ali i najavljeni odgovor režima u ovom entitetu nakon što je Dodiku potvrđena jednogodišnja zatvorska kazna, te zabranjeno obavljanje dužnosti u periodu od šest godina. Nakon objavljivanja presude on je najavio da će nastaviti obavljati ovu dužnost, te pozvao entitetske institucije da spriječe provedbu prijevremenih izbora za predsjednika RS. Pravni eksperti upozoravaju da bi to bilo novo krivično djelo Milorada Dodika.

- Činjenica je da bi i jedno i drugo predstavljalo kršenje pravnog poretka, jer ako odbije da se povuče, a dobio je zabranu obavljanja političke funkcije, to je praktično neizvršavanje presude Suda. Isto kao i slučaju presude na zatvorsku kaznu i odbijanja da se javi zbog izdržavanja ili eventualno otkupa kazne. Sprečavanje prijevremenih izbora predstavlja ometanje izbornog procesa i ta djela su tretirana krivičnim zakonom, ali i izbornim zakonodavstvom. U slučaju bilo kakvih opstrukcija treba da reaguje i CIK, uz prijavu nadležnim policijskim strukturama i tužilaštvu - kaže Bakšić.

On upozorava da zbog dešavanja posljednjih mjeseci trpe građani ove zemlje, država stagnira, a ekonomija se ne razvija.

- Ne samo zbog Dodikovog ponašanja. Kompletna politička scena svodi se na to: "Oni bi kao da se otcijepe, a mi im kao ne damo". Mi hoćemo građansku državu, mi zaštitu interesa entiteta, sve nam se na to svodi - ističe Bakšić.