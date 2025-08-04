Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Bećirović uputio telegram saučešća povodom smrti Emina Švrakića: Ostavio je neizbrisiv trag u novijoj historiji naše domovine

Djelo Emina Švrakića će trajno živjeti u sjećanjima svih ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu

Bećirović: Uputio telegram. Fena / Hayat TV

A. O.

4.8.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je telegram saučešća povodom smrti Emina Švrakića.

- S tugom sam primio vijest o smrti Emina Švrakića, osnivača i komandanta jedinice Zelene beretke, dokazanog patriote i borca.

Emin Švrakić je dokazao odanost svojoj zemlji i nesebično se zalagao za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Ostavio je neizbrisiv trag u novijoj historiji naše domovine, kao čovjek koji je bio odlučan borac za našu državu.

Djelo Emina Švrakića će trajno živjeti u sjećanjima svih ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu.

Porodici, saborcima i prijateljima izražavam iskreno saučešće.

U ovim teškim trenucima, porodici želim sabur, a uvaženom Eminu Švrakiću vječni rahmet - navodi se u saopćenju. 

# DENIS BEĆIROVIĆ
# EMIN ŠVRAKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.