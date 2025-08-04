Bećirović uputio telegram saučešća povodom smrti Emina Švrakića: Ostavio je neizbrisiv trag u novijoj historiji naše domovine

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je telegram saučešća povodom smrti Emina Švrakića.

- S tugom sam primio vijest o smrti Emina Švrakića, osnivača i komandanta jedinice Zelene beretke, dokazanog patriote i borca.

Emin Švrakić je dokazao odanost svojoj zemlji i nesebično se zalagao za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Ostavio je neizbrisiv trag u novijoj historiji naše domovine, kao čovjek koji je bio odlučan borac za našu državu.

Djelo Emina Švrakića će trajno živjeti u sjećanjima svih ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu.

Porodici, saborcima i prijateljima izražavam iskreno saučešće.

U ovim teškim trenucima, porodici želim sabur, a uvaženom Eminu Švrakiću vječni rahmet - navodi se u saopćenju.