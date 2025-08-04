Dodik o presudi: Sud BiH je podlegao političkom pritisku i donio presudu kršeći zakone i Ustav

Predsjednik RS Milorad Dodik prokomentirao je na društvenim mrežama pravosnažnu presudu Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvorske kazne (može je zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

- Kako je u presudi doslovno navedeno: "Iako žalba odbrane pokušava pitanje visokog predstavnika u BiH svesti na činjenično pitanje, time gradeći put otvaranju mnogim, za odbranu spornim pitanjima o njegovom legitimnom postojanju i postavljenju, ovo Vijeće cijeni da se radi o isključivo pravnom pitanju, s obzirom na to da predmetna funkcija predstavlja notoran dio državnog i pravnog sistema države Bosne i Hercegovine, odnosno njenog ustavnog poretka", postavlja se niz pitanja.

Između ostalog kako je moguće da Sud BiH visokog predstavnika tretira kao dio pravnog sistema BiH ako je u Ustavu BiH navedeno da zakone mogu donositi isključivo parlamenti. Ovo predstavlja kršenje Ustava BiH, a iz prethodnog perioda je jasno da se ni ozbiljniji visoki predstavnici nisu bavili promjenom Ustava BiH. Očigledno je da je Sud BiH podlegao političkom pritisku i presudu donio kršeći zakone i Ustav BiH - naveo je Dodik.