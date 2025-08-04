Dodik o presudi: Sud BiH je podlegao političkom pritisku i donio presudu kršeći zakone i Ustav

Pita se se kako da tretiraju visokog predstavnika kao dio pravnog sistema ako se navodi da zakone mogu donositi isključivo parlamenti

Milorad Dodik. predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

S. S.

4.8.2025

Predsjednik RS Milorad Dodik prokomentirao je na društvenim mrežama pravosnažnu presudu Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvorske kazne (može je zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

- Kako je u presudi doslovno navedeno: "Iako žalba odbrane pokušava pitanje visokog predstavnika u BiH svesti na činjenično pitanje, time gradeći put otvaranju mnogim, za odbranu spornim pitanjima o njegovom legitimnom postojanju i postavljenju, ovo Vijeće cijeni da se radi o isključivo pravnom pitanju, s obzirom na to da predmetna funkcija predstavlja notoran dio državnog i pravnog sistema države Bosne i Hercegovine, odnosno njenog ustavnog poretka", postavlja se niz pitanja.

Između ostalog kako je moguće da Sud BiH visokog predstavnika tretira kao dio pravnog sistema BiH ako je u Ustavu BiH navedeno da zakone mogu donositi isključivo parlamenti. Ovo predstavlja kršenje Ustava BiH, a iz prethodnog perioda je jasno da se ni ozbiljniji visoki predstavnici nisu bavili promjenom Ustava BiH. Očigledno je da je Sud BiH podlegao političkom pritisku i presudu donio kršeći zakone i Ustav BiH - naveo je Dodik.

