Bakir Hadžiomerović za "Avaz": Ne želimo političke poslušnike na FTV-u

Bakir Hadžiomerović preuzeo je funkciju direktora Federalne televizije u momentu kad se javni servis suočava s brojnim izazovima – od finansijskih dugova i narušenih međuljudskih odnosa do urušenog povjerenja gledatelja. U intervjuu za Dnevni avaz, Hadžiomerović govori o stanju koje je zatekao, planovima za revitalizaciju programa, odnosima s BHRT-om i RTRS-om, te odgovara na optužbe o političkom utjecaju.

Gospodine Hadžiomeroviću, kako biste opisali trenutno stanje na Federalnoj televiziji?

- Situacija je jako teška, ali nije beznadežna. Govorim to i u kadrovskom i u finansijskom smislu. Rano je da donosim konačne zaključke, ali postoje elementi koji daju nadu da se stvari mogu pokrenuti u pozitivnom pravcu.

Ima potencijala

Konkretno, šta ste zatekli u kadrovskom i finansijskom smislu?

- Nakon režima koji su vodili Šabić i Jukić, ipak je ostalo ljudi koji nisu izgubili profesionalni integritet. To me iskreno obradovalo. Vjerujem da među zaposlenima ima potencijala. Što se tiče finansija, stanje je ozbiljno – naslijeđeni su dugovi, a odnosi s BHRT-om i RTRS-om su godinama bili zatrovani. Moj prvi cilj je pokušati normalizirati te odnose, počevši od saradnje s BHRT-om.

Znači li to i dijalog s RTRS-om?

- Da, ali isključivo kada i ako oni promijene narativ. Trenutno ne postoji politička volja s njihove strane da se ponašaju kao dio zajedničkog javnog servisa. Dokle god odluke dolaze iz jednog kabineta, nema napretka. Međutim, naš cilj mora biti da sačuvamo javni servis, a jedini način da to učinimo jeste dijalog.

Po dolasku ste se odmah suočili i s pravosnažnom presudom u korist AMUS-a. Možete li pojasniti o čemu se radi?

- Da, dočekala me presuda zbog neplaćenih tantijema u iznosu od 570.000 KM s kamatama, što je ostavio bivši menadžment. Postoji i još jedan sudski proces koji se vodi, a ja sam već razgovarao s rukovodstvom AMUS-a da pokušamo pronaći vansudsko rješenje. Bivši menadžment je smatrao da ne moraju plaćati autorska prava.

Promjena šeme

Koji su Vaši ključni planovi za programske promjene na FTV-u?

- Programska šema je, nažalost, u lošem stanju. Osim dnevnika i par političkih emisija, nedostaje autorskog sadržaja. Uvjeren sam da ćemo već u septembru moći pokazati prve promjene. Nedavno smo u roku od 20 minuta organizovali specijalni program o Miloradu Dodiku – to mi pokazuje da tim ima snagu i energiju, samo je treba osloboditi.

Hoće li neke emisije biti ukinute?

- Da, pojedine emisije će biti skinute iz šeme. Među njima će sigurno biti „Odgovorite ljudima“. Smatram da imamo previše "dogovornih" emisija. Planiramo uvesti dnevnu emisiju koja će se baviti aktuelnim temama, ali o detaljima ne bih još govorio jer ne želim da se pretvori u prazno obećanje.

U medijima se pojavila i informacija da se vraćaju “60 minuta”.

- To nije tačno. „Slobodna Bosna“ je to objavila, a „Avaz“ je to demantovao. Ja sam poslao demanti i „Slobodnoj Bosni“, ali oni to nikada nisu objavili. "60 minuta" nije opcija, niti razmišljam u tom pravcu. Posebno mi je bilo žao što se u tom kontekstu povuklo ime mog kolege Nikole Vučića. Ne poznajem ga lično, ali ga cijenim kao novinara. On nema nikakve veze s tim, i želio sam da ga zaštitim jer to nije zaslužio.

Kritičari Vas već optužuju da ste stranački direktor. Kako ćete se boriti protiv te percepcije?

- Najbolje je pokazati suprotno djelima. Ne miješam se u informativni program, niti ću to raditi. Nisam tu da uređujem dnevnike. Do sada sam prisustvovao na samo dva redakcijska sastanka. Moj cilj je da ohrabrim novinare da slobodno rade svoj posao, bez straha i političkih pritisaka. Želim da dovedemo ljude s integritetom, a ne poslušnike.

Smjena Demić

Jedna od prvih promjena bila je smjena urednice i voditeljice Dnevnika Amine Demić, što je izazvalo mnogo komentara, pa je tumačeno i kao osveta nad politički nepodobnim. Možete li pojasniti šta se tu desilo?

- Prvo, to nije bila smjena. Koliko mi je poznato, ta osoba i dalje radi na FTV-u, u skladu s ugovorom. Niti joj je smanjena plata, niti je degradirana. To je bila urednička odluka, i ja je poštujem. Lično nisam imao nikakvog učešća u toj odluci.