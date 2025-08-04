Potrebno hitno rješenje za Metadonski centar: Zabilježeno nekoliko napada, ovisnici spavaju u haustorima

Stanje u Bolničkoj ulici u Sarajevu postaje ozbiljan sigurnosni problem nakon što je Vlada Kantona Sarajevo u tu ulicu izmjestila JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (Metadonski centar) i to u neposrednoj blizini škole i vrtića.

Tim povodom danas je reagovala i Demokratska fronta, načelnik općine Centar Srđan Mandić i brojni drugi, a najviše obični građani i stanari tog naselja. Jako su zabrinuti za svoju sigurnost, a kažu, nije im ni jednostavno gledati pacijente/ovisnike u takvom stanju.

Demokratska fronta Sarajevo od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva traži da hitno pristupe rješavanju sigurnosnog problema koji izazivaju korisnici Zavoda. Reakcija Vlade i nadležnog ministarstva mora se desiti bez odlaganja, posebno imajući u vidu da školska godina počinje 1. septembra kada će djeca biti direktno ugrožena ovim sigurnosnim problemom.

Dobivamo informacije da je zabilježeno nekoliko napada na građane i njihove kuće od strane korisnika Zavoda, pa čak i snimke kako isti spavaju po ulicama.

- Kontaktirao sam danas sve predstavnike klubova u Općinskom vijeću Centar Sarajevo sa zahtjevom da održimo hitnu sjednicu Vijeća na koju ćemo pozvati predstavnike nadležnih organa, kao i navedenog Zavoda. Sjednica bi se trebala održati u najkraćem mogućem roku kako bi donijeli konkretne zaključke.

Iako Općina nema nadležnost nad Zavodom, Općinsko vijeće je predstavnik građana i moramo stati na stranu njihovih interesa. Vijeće, neovisno o nadležnostima, mora zastupati građane pa čak i pred nepromišljenim odlukama Vlade Kantona Sarajevo koji su direktno ugrozili sigurnost građana Općine Centar - rekao je Lukač Adnan, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

Demokratska fronta također traži i hitnu reakciju MUP KS-a i stalno, 24-satno prisustvo policijskih službenika u navedenoj ulici dok se problem ne riješi.

Izmještanje Zavoda iz jedne gusto naseljene mjesne zajednice u drugu nije rješenje, nego samo zamjena jednog problema sa drugim.