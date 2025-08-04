Bubić najavio: Tražit ćemo privremenu mjeru kojom bi se odložilo izvršenje presude Dodiku

Krajnji cilj presude predsjedniku RS Miloradu Dodiku bio je da mu se zabrani obavljanje dužnosti, rekao je Goran Bubić, advokat Milorada Dodika.

- To je očigledno bio primarni cilj krivičnog postupka uz poniženje Ustava RS - rekao je Bubić.

Postoje pravila

Kaže da će pravni tim osporavati navedeno i najavio da će biti upućen zahtjev za privremenu mjeru da se utiče na njeno izvršenje. Bubić je naveo da se presuda predsjedniku RS Miloradu Dodiku odnosila na opštepoznate činjenice iako zakonodavstvo ne poznaje taj institut.

Bubić je izjavio da ovaj slučaj nije mogao rezultovati tvrdnjom da je riječ o opštepoznatim činjenicama, kako je to navedeno u drugostepenoj presudi.

- To poznaje zakon o parničnom postupku. Međutim, ovo je vrlo zahtjevan postupak. Krivični postupak ima svoja pravila, a parnični postupak svoja. Bilo koja ljudska djelatnost u ovom slučaju je i pitanje postavljenja i bonskih ovlaštenja, što ne možemo smatrati opštepoznatom činjenicom - naveo je Bubić.

Ljudska djelatnost

Dodao je da se u ovom slučaju takve činjenice moraju dokazati, te da nije riječ o prirodnoj nepogodi ili historijskom događaju.

- Neprihvatljivo je da se to ne pokazuje u postupku. Bilo koja ljudska djelatnost je predmet dokazivanja ako ga osporava suprotna strana - naveo je Bubić.

Bubić navodi da je predmet postavljenja Kristijan Šmit prenesen u sferu pravnog pitanja, i da je takav postupak dio pravnih procedura.

- Prije ocjene da li je nešto bilo po pravu moramo vidjeti da li se to dogodilo kao činjenica života - naglasio je Bubić.