SNSD poziva na formiranje vlade "nacionalnog jedinstva": Dodik ostaje na čelu stranke

SNSD odbacuje presudu Suda BiH protiv predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika i predlaže formiranje vlade nacionalnog jedinstva.

Ovo je, između ostalog, navedeno u zaključcima Predsjedništva stranke.

Navodi se „da presuda nije proizvod pravde, već kako kažu, vanustavnog djelovanja političkog naloga koji dolazi iz kancelarija neizabranih stranaca (op.a. ne priznaju visokog predstavnika u BiH) i muslimansko-bošnjačkog faktora i kao takva protivustavna i protiv RS, njenog predsjednika naroda koji mu je ukazao povjerenje“.

Pozivaju i na održavanje posebne sjednice Narodne skupštine RS.

- SNSD smatra da je krajnje vrijeme da se, uprkos političkim razlikama koje postoje i koje su legitimne, postigne što širi Društveno-politički konsenzus među svim političkim akterima u RS. Potrebno je jasno, nedvosmisleno i zajednički odbaciti ideju da bilo ko osim građana Republike Srpske, putem slobodnih i demokratskih izbora, može odlučivati o tome ko su predsjednik RS, član Predsjedništva BiH iz RS, narodni poslanici ili predstavnici RS u zajedničkim institucijama BiH – navedeno je u zaključcima.

Pozvali su da se postigne što širi politički konsenzus među svim političkim akterima.

- Pozivamo na formiranje Vlade nacionalnog jedinstva sve parlamentarne političke stranke i druge aktere političkog života, kao i na zajedničko djelovanje na nivou zajedničkih institucija BiH, kao i na odbacivanje odlučivanja u njima dok se ne vrati Ustavom BiH zagarantovana pozicija RS. SNSD smatra da je institucija predsjednika RS, kao institucija najvišeg demokratskog legitimiteta RS, pod direktnim političkim udarom i da je potrebno više i snažnije nego ikad pokazati odlučnost i posvećenost interesima Republike Srpske i njenih građana. SNSD podvlači – u trenutku kada se pokušava na silu nametnuti političko ušutkivanje, ne samo da nećemo prihvatiti da nam oduzmu glas, već ćemo još snažnije i jasnije stajati iza svog predsjednika Milorada Dodika – navodi se u zaključcima.

U SNSD su izrazili podršku instituciji predsjednika RS i podvukli da Milorad Dodik ostaje lider ove stranke.