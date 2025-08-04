Ujedinjena Srpska: "Oni koji danas slave pirovu pobjedu, sutra će se suočiti sa snagom narodne volje"

Stranka Nenada Stevandića poručila da ostaje lojalna institucijama Republike Srpske i da ne prihvata odluke visokog predstavnika

Ujedinjena Srpska, čiji je predsjednik Nenad Stevandić, održala je danas sjednicu Predsjedništva stranke povodom pravosnažne presude lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.

Kako je saopćeno, članovi stranke usaglasili su se da će pratiti odluke institucija Republike Srpske.

- U skladu s odlukama koje budu donosile institucije Republike Srpske, Ujedinjena Srpska će pokazati punu lojalnost i nepokolebljivost, te biti u potpunosti spremna da u svim budućim okolnostima, ma kako one bile teške, nepredvidive, regularne, neregularne, normalne ili nametnute, zajedno sa Republikom Srpskom izađe kao pobjednik, štiteći njenu imovinu, zakone, institucije, dostojanstvo i nacionalne interese - poručili su iz stranke.

Iz Ujedinjene Srpske također su odbacili odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), tvrdeći da se njima direktno osporava legitimitet predsjednika Republike Srpske.

- Stranka ostaje dosljedna stavu da je nedopustivo da jedan čovjek donosi zakone po kojima se sudi drugom čovjeku, što je suprotno osnovnim principima pravde, civilizacijskim normama i evropskoj praksi. Ujedinjena Srpska ostaje snažna, organizovana i spremna da odgovori na sve izazove, vjerujući u pobjedu zdravih nacionalnih snaga i institucija Republike Srpske. Sve naredne odluke u vezi s daljim političkim djelovanjem donosit će nadležni organi stranke - naveli su.

Dodali su i da pravosudne institucije treba da budu temelj i zaštitnik demokratskih prava građana i njihovih legalno izabranih predstavnika, a ne sredstvo za vođenje političkih procesa i ugrožavanje osnovnih ljudskih prava.

- Uprkos aktuelnim dešavanjima, Ujedinjena Srpska je uvjerena da Republika Srpska neće izgubiti ni ovu bitku, jer oni koji danas slave papirnu, pirovu pobjedu, sutra će se suočiti sa snagom narodne volje i institucionalne pravde - poručili su iz stranke.