Potencijal turističke industrije u kontekstu EU integracija: BiH ima značajnu, ali nedovoljno iskorištenu razvojnu mogućnost u turizmu

Dok se lagano slažu rezultati za ovu turističku sezonu, oni za prošlogodišnju, kada je riječ o zemljama Evropske unije, jesu impresivni. Prošla, 2024., zapravo je ocijenjena rekordnom, budući da su turisti u zemljama EU ostvarili više od tri milijarde noćenja, što je za 2,2 posto ili 65,4 miliona više nego u 2023. godini. Prema podacima Eurostata, gotovo 62 posto noćenja ostvareno je u četiri zemlje koje su među najjačim turističkim silama svijeta - Španiji koja je prva s 500 miliona noćenja, Italiji s 458 miliona, Francuskoj s 451 miliona i Njemačkoj s 441 milion noćenja. I susjedna Hrvatska se lani dobro pozicionirala, kao deveta zemlja s više od 108 miliona noćenja. Evropski standardi Turizam je, definitivno, jedno od najbrže rastućih globalnih tržišta, a za Bosnu i Hercegovinu on predstavlja značajan, ali još nedovoljno iskorišten razvojni potencijal. Proces evropskih integracija, premda spor i kompleksan, otvara vrata za modernizaciju sektora, uvođenje evropskih standarda i pristup fondovima koji mogu preporoditi bh. turističku industriju. Da turizam može biti pokretač Federacije BiH i čitave države Bosne i Hercegovine, jer to jasno pokazuju i podaci o turističkom prometu iz prethodnih godina, smatra federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Međutim, kako bismo, kaže, u potpunosti iskoristili taj potencijal, ključno je da turizam razvijamo strateški i u skladu s evropskim standardima.

Upravo zato su, navodi, proces EU integracija i evropski fondovi izuzetna šansa – ne samo za dodatno finansiranje, nego i za prijenos znanja, tehnologija i dobrih praksi. - Nažalost, kao zemlja koja još nije članica EU, suočavamo se s nizom prepreka – od složenih administrativnih procedura do nedovoljne obučenosti kadrova unutar samih turističkih subjekata. Zbog toga mora postojati jači fokus na edukaciju i jačanje kapaciteta, jer nam to otvara vrata za veće i efikasnije korištenje evropskih sredstava. Našoj državi je otvorena mogućnost pristupanja pojedinačnim programima kroz stupanje na snagu Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice iz 2007. godine - priča nam Pozder. Da bi zemlja pristupila pojedinom programu, pojašnjava, potrebno je zaključiti međunarodni sporazum s Evropskom unijom te platiti finansijski doprinos za učešće u programu, koji troškovi se mogu dijelom finansirati iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći IPA. - Do sada je oblast turizma bila djelimično sufinansirana pri određenom projektu, kao što je, naprimjer, Program jedinstvenog tržišta – komponenta Konkurentnost i održivost malih i srednjih preduzeća. Nakon raspisivanja poziva za grantove, koji se objave na stranici Direkcije za evropske integracije, zainteresirana mala i srednja preduzeća su bila u prilici da se prijave. Postoje i programi prekogranične saradnje. Trenutno se pri EU fondovima većinom finansira ruralni razvoj u turizmu, što je misao vodilja bila i Ministarstvu pa smo tokom prethodne dvije godine i sami imali programe sufinansiranja za ovu oblast – ističe Pozder. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te međunarodnim institucijama, aktivno učestvuje u programima poput EUSAIR-a i RCC-a. Digitalni nomadi - Kroz ovakve regionalne inicijative ne samo da razmjenjujemo iskustva sa zemljama članicama EU, nego i zajednički gradimo održive, pametne i digitalno orijentisane turističke politike. Poseban akcenat se u tom programu stavlja na ruralni razvoj, digitalne nomade i tzv. pametni turizam, što je u skladu s evropskim trendovima i potrebama tržišta. Također, u skladu s obavezama iz procesa evropskih integracija, radimo i na zakonodavnom usklađivanju – novi zakon o turizmu, koji ćemo uskoro uputiti Vladi FBiH, usklađen je s ključnim EU direktivama i instrumentima, čime činimo korak bliže modernom, inkluzivnom i konkurentnom turističkom sektoru. EU integracije nisu samo birokratski proces – one su prilika da naš turizam postane dio jedne šire evropske priče, u kojoj se razvoj temelji na održivosti, inovacijama i zajedničkim vrijednostima - zaključuje Pozder. Iako turizam nije direktno tema evropskih integracija, sve aktivnosti koje se provode u okviru tog procesa često se prepliću s razvojem turizma. Direktna povezanost postoji kroz evropske programe putem kojih se mogu finansirati različite turističke inicijative, uključujući razvoj turističke infrastrukture i turizma uopće. Tog mišljenja je i direktor Ureda Vlade Zapadnohercegovačkog kantona za evropske integracije Ivan Jurilj.

Jurilj: Direktna povezanost . Facebook Jurilj: Direktna povezanost . Facebook

Podvlači da je turizam rastuća privredna grana, koja u Evropskoj uniji igra značajnu ulogu. Upravo je, kaže, Evropska unija u svojoj turističkoj agendi definirala da želi biti vodeća turistička regija u svijetu. - Bosna i Hercegovina također bilježi napredak u oblasti turizma, naročito nakon pandemije koronavirusa, kada su se tradicionalne turističke destinacije suočile s izazovima, a BiH postala sve atraktivnija. Iako je to bilo jasno i ranije, zbog rasta cijena u okruženju – posebno u Hrvatskoj – turisti sve češće biraju nove, povoljnije destinacije, a BiH se u tom kontekstu ističe kao još neistražena, prirodna i atraktivna. Upravo ti kvaliteti mogu doprinijeti njenom jačem pozicioniranju na turističkoj mapi - kaže Jurilj. Međutim, naglašava da smo sada u fazi kada baš ne upravljamo turizmom, a tu, prije svega, misli na politike i određene instrumente koji trebaju jasno pokazati gdje BiH kao jedna turistička destinacija ide. - BiH je veoma raznovrsna i, zapravo, ima specifične regije koje mogu biti prepoznatljive i koje se na neki način preklapaju s prekograničnim turističkim destinacijama. Primjer je Hercegovina koja je prirodno vezana s Dalmacijom, i to je postalo, zapravo, jedna turistička regija. Jer, iz Dalmacije turisti posjećuju Hercegovinu kao dio obaveznog paketa. Međutim, ono što bismo mi trebali raditi jeste da Dalmacija postane sastavni dio paketa Hercegovine, a ne, dakle, obrnuto. I, tu su iz perspektiva evropskih intregacija vrlo važni projekti prekogranične saradnje kojima BiH može pristupiti. A BiH može pristupiti programima prekogranične saradnje, kao što su Hrvatska - BiH - Crna Gora, bilateralnim programima Crna Gora - BiH, Srbija - BiH - objašnjava naš sagovornik. „Ćirina pruga“ Napominje da su u prethodnom razdoblju najvidljiviji projekti finansirani od EU, upravo, u segmentu turizma te da se i bez dubinske analize slobodno može reći, što se i vidi, da je veliki dio turističke infrastrukture ili razvoja turizma generiran kroz programe, odnosno inicijative EU. - Meni najdraži, ali možda najsnažniji projekt, koji kao primjer može poslužiti, jeste Ćirina biciklistička ruta, koja ide starom uskotračnom trasom, od Mostara do Dubrovnika i Herceg-Novog. Rađena prije desetak godina primjer je kako jedan uvjetno mali projekt od nekih približno 400.000 eura može postati pokretač razvoja turizma i slobodno možemo reći da je kroz taj projekt, finansiran od EU, potaknut razvoj cikloturizma u BiH s posebnim naglaskom na Hercegovinu - ističe Jurilj. Na „Ćirinu prugu“ ponosan je i Toni Zorić, predsjednik Udruge „HerzegovinaBike“ i Biciklističkog saveza BiH, koji podsjeća da je svojevremeno najveći turistički magazin „Lonely Planet“ ovu hercegovačku biciklističku stazu uvrstio među top 10 destinacija na svijetu koje bi trebalo posjetiti.

Zorić: Biciklistički turizam . Facebook Zorić: Biciklistički turizam . Facebook

Navodi da je „Ćirina pruga“ za kratko vrijeme postala svojevrsni brend, a mnoge turiste privlači činjenica da ova ruta koristi izvornu parnu željeznicu, koja je izgrađena 1903. godine za vrijeme Austro-Ugarske i koja je zatvorena 1976. godine. - Nažalost, pojedine općine i gradovi nisu svjesni značaja tog projekta, a tu, prije svega, mislim na Grad Čapljina, koji ne daje nikakvu podršku „Ćirinoj ruti“ u smislu održavanja infrastrukture, a kamoli poboljšanja. Čak su gospodarstvenici tamošnji vršili pritisak na gradske vlasti, jer su prepoznali značaj i interes tog projekta, kada su u pitanju gosti koji dolaze u njihove smještajne i ugostiteljske objekte. Nadamo se da će se to promijeniti i da će se i Grad Čapljina okrenuti ka cikloturizmu i evropskim tokovima, jer, s druge strane, imamo i pozitivne primjere, poput Grada Mostara, Općine Ravno i drugih koji pomažu u održavanju infrastrukture, njenom uređenju i poboljšanju. Upravo, zahvaljujući njima, tu rutu uspijevamo održavati u dobrom stanju i organizirati razne promotivne sadržaje i događaje - iskren je Zorić. Naglašava da se Udruga „HerzegovinaBike“ kroz cijeli svoj rad trudi prmovirati Hercegovinu, ali i Bosnu i Hercegovinu, kao cikloturističku destinaciju po uzoru na brojne evropske zemlje. Biciklistički turizam na evropskom nivou, bilježi impresivan rast. Prema istraživanjima CBI Netherlands, sve više odraslih preferira putovanja u manjim grupama, uz podršku stručnjaka za planiranje ruta. Kroz projekt DETOUR, Evropska unija potiče razvoj malih i srednjih preduzeća u sektoru cikloturizma, a 2023. godine Evropski parlament usvojio je Cycling Strategy, čiji je cilj udvostručiti broj pređenih kilometara biciklom do 2030. godine. Ž4 = Više hiljada staza - Zaista, velika bi stvar bila kada bi BiH ušla u Evropsku uniju. Do tada, mi apliciramo na brojne projekte koji BiH stavljaju na turističku kartu Evrope. Mapirali smo više hiljada cikloturističkih staza, počevši od „Ćirine pruge“, kulturne rute „Franciskane“ do balkanske rute Sarajevo - Mostar - Dubrovnik. To su projekti koji su naišli na pozitivan odjek i koji su prepoznati u biciklističkoj javnosti te koji, zapravo, dovode turiste iz cijelog svijeta u BiH - navodi Zorić. BiH je odnedavno i članica Evropske biciklističke federacije koja je zadužena za razvoj cikloturizma. Ta organizacija stoji iza projekta EuroVelo, odnosno mreže evropskih biciklističkih ruta. Nažalost, BiH nije dio te rute. Zorić naglašava kako im je cilj da EuroVelo ruta prođe kroz BiH cijelom dužinom od sjevera Bosne do juga „Ćirinom prugom“ i koja bi završavala u Hrvatskoj, u Dubrovniku, gdje bi se spojila s EuroVelo 8 stazom. Nažalost, BiH je jedina zemlja u regionu koja nema vlastiti „tour“, a, kako kaže Zorić, cilj je da se taj sportsko-turistički događaj održi naredne godine. Turizam ne trpi granice U BiH generalno nedostaje destinacijski menadžment, ali, kako naglašava Jurilj, turizam igra važnu ulogu, koju naša država možemo iskoristiti mudro kroz programe, inicijative i kroz obogaćivanje turističke ponude Evropskoj uniji kao vodećoj turističkoj destinaciji u svijetu. Posebno navodi da turizam ne bi trebao biti nešto što je dio političkih prijepora.

Pozder: Regionalne inicijative . Ustupljena fotografija Pozder: Regionalne inicijative . Ustupljena fotografija