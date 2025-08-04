SNSD najavio blokadu evropskog puta nakon presude Dodiku: Brisel je stao na stranu Suda BiH

Predsjedništvo SNSD-a usvojilo je 15 zaključaka, a jedan od njih odnosi se na potencijalnu blokadu procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Na sjednici održanoj povodom pravosnažne presude lideru stranke Miloradu Dodiku, usvojen je zaključak kojim se predlaže formiranje vlade nacionalnog jedinstva te blokada državne vlasti.

Posebno se ističe zaključak broj 11, kojim SNSD dovodi u pitanje nastavak evropskog puta BiH.

- SNSD smatra da je proces evropskih integracija u BiH delegitimiziran jer je Brisel, a posebno Delegacija EU u BiH, stala na stranu antiustavnog i politizovanog Suda BiH. U skladu s tim, SNSD će pokrenuti unutarstranačku raspravu o evropskim integracijama i do utvrđivanja konačnog stava naši predstavnici neće učestvovati u aktivnostima vezanim za EU integracije - navedeno je u zaključku.