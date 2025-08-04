SDA KS o metadonskom centru: Odsustvo senzibiliteta prema građanima, a istančan sluh za graditelje stambeno-poslovnih kompleksa

Premještanje Odjeljenja za opioidnu supstitucionu terapiju (OST) Zavoda za bolesti ovisnosti KS iz prostora na Crnom vrhu (ul. Omera Stupca) u prostor stare Očne klinike (ul. Bolnička) izazvalo je masovno negodovanje građana nastanjenih u naseljima Višnjik, Podhrastovi, Breka i drugih.
Tim povodom je Kantonalna organizacija SDA Sarajevo saopćila da je ovo još jedna u nizu odluka skupštinske većine i kantonalnih vlasti "koje već više godina pokazuju neviđeno odsustvo senzibiliteta i odgovornosti prema građanima, a istovremeno jako istančan sluh za interese graditelja elitističkih stambeno-poslovnih kompleksa i njihove klijentele".
- Pri tome ignorišući temeljna načela demokratije, kršeći procedure i svodeći skupštinu na glasaonicu i puko dizanje ruku za već 'dogovorene' odluke. Plan rada Zavoda za bolesti ovisnosti KS za 2025. godinu, u kojem je naznačeno i premještanje OST-a, usvojen je na 23. sjednici Skupštine KS (16.6.2023). To je ona sjednica koju Klub zastupnika SDA sa klubovima DF i SBiH smatra nezakonitom. Indikativno je i to da se u Planu rada Zavoda za bolesti ovisnosti navodi da je premještanje OST-a dogovoreno sa Skupštinom KS. S kim tačno, ne znamo ali možemo naslutiti.
Napominjemo, Plan rada usvojio je Upravni odbor Zavoda za bolesti ovisnosti 6. 2. 2025. godine, a na kraju 23. sjednice Skupština KS 16. 6. 2025. izglasan je zajedno sa ostalim tačkama dnevnog reda. Iako cijeli dan skupština nije imala zakonski potreban broj prisutnih zastupnika za raspravu i odlučivanje. Podsjećamo, Klub zastupnika SDA sa klubovima DF i SBiH napustio je 23. sjednicu Skupštine smatrajući je nezakonitom i protivustavnom jer u trenutku otvaranja prve tačke dnevnog reda u sali Skupštine KS se zajedno sa opozicionim zastupnicima nalazilo tačno 14 vijećnika. A, za legitiman rad potrebno je imati kvorum - što znači najmanje 18 zastupnika. Nažalost, obzirom da je presjedavajući skupštine Okerić odlučio da nastavi rad bez kvoruma kompletan opozicioni blok je bio primoran napustiti sjednicu jer se radi o nelegalnom zasjedanju u kojem niko od nas nije želio učestvovati. Vladajuća većina je u odsustvu opozicionih zastupnika raspravljala i usvojila spomenuti plan kao i niz drugih akata u prisustvu 4 do 5 zastupnika za vrijeme rasprave, na čemu bi im pozavidjeli i „parlamentarci Sjeverne Koreje“.
Nama, a sada i većini građana, potpuno je jasno zašto su se odlučili na ovakav diktatorski rad u Skupštini Kantona, jer bi tačke poput ove o izmještanju tzv. metadonskog centra bile brutalno iskritikovane s naše strane. Iako bi opet bile usvojene jer Trojka ima većinu. Naravno, zbog ovakvih smišlljenih a potpuno nestručnih rješenja na gubitku su uvijek građani. Ovoga puta direktno stanovnici naselja Višnjik i okruženja, a indirektno cijelog grada. Na kraju, uprkos tome što aktuelna vlast i rukovodstvo Skupštine totalitarnim manirima nastoje onemogućiti naše djelovanje, nastavljamo demokratsku borbu za interese građana Kantona Sarajevo, s ciljem da politika omogući struci da vodi ovakve i mnoge druge procese od kojih zavisi kvalitet života stanovnika KS - navodi se iz SDA KS.