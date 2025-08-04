SDA KS o metadonskom centru: Odsustvo senzibiliteta prema građanima, a istančan sluh za graditelje stambeno-poslovnih kompleksa

Premještanje Odjeljenja za opioidnu supstitucionu terapiju (OST) Zavoda za bolesti ovisnosti KS iz prostora na Crnom vrhu (ul. Omera Stupca) u prostor stare Očne klinike (ul. Bolnička) izazvalo je masovno negodovanje građana nastanjenih u naseljima Višnjik, Podhrastovi, Breka i drugih.

Tim povodom je Kantonalna organizacija SDA Sarajevo saopćila da je ovo još jedna u nizu odluka skupštinske većine i kantonalnih vlasti "koje već više godina pokazuju neviđeno odsustvo senzibiliteta i odgovornosti prema građanima, a istovremeno jako istančan sluh za interese graditelja elitističkih stambeno-poslovnih kompleksa i njihove klijentele".

- Pri tome ignorišući temeljna načela demokratije, kršeći procedure i svodeći skupštinu na glasaonicu i puko dizanje ruku za već 'dogovorene' odluke. Plan rada Zavoda za bolesti ovisnosti KS za 2025. godinu, u kojem je naznačeno i premještanje OST-a, usvojen je na 23. sjednici Skupštine KS (16.6.2023). To je ona sjednica koju Klub zastupnika SDA sa klubovima DF i SBiH smatra nezakonitom. Indikativno je i to da se u Planu rada Zavoda za bolesti ovisnosti navodi da je premještanje OST-a dogovoreno sa Skupštinom KS. S kim tačno, ne znamo ali možemo naslutiti.