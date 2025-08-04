SNSD usvojio zaključke: Nismo u koaliciji ni sa jednom strankom iz FBiH, tražimo gašenje računa klubova u Parlamentu BiH

Glavni odbor SNSD-a usvojio je na današnjoj sjednici zaključke predložene na sjednici Predsjedništva stranke, kojima se odbacuje presuda Suda Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predlaže formiranje "Vlade nacionalnog jedinstva".

U okviru sjednice Predsjedništva SNSD-a usvojeni su zaključci kojima se, kako navode, "odlučno odbacuje presuda protiv predsjednika RS Milorada Dodika", uz tvrdnje da presuda nije "pravno utemeljena" te da je "usmjerena protiv slobodno izražene volje naroda RS".

Konačan stav

Posebnu pažnju izazvala je odluka kojom SNSD "okreće leđa" HDZ-u.

Također su uputili optužbe Delegaciji EU u BiH da je stala na stranu "politizovanog Suda BiH", te najavili unutarstranačku raspravu o evropskim integracijama. Do usvajanja konačnog stava, njihovi predstavnici, kako su poručili, neće učestvovati u aktivnostima povezanim s EU integracijama.

U zaključcima Glavnog odbora SNSD-a navodi se i sljedeće:

- Glavni odbor SNSD-a konstatuje da naša stranka nije u koaliciji niti partnerstvu ni sa jednom političkom partijom iz FBiH na nivou institucija BiH, te da će u narednom periodu predstavnici Republike Srpske učestvovati u radu institucija BiH kroz pasivno prisustvo i neodlučivanje u cilju zaštite interesa Republike Srpske i njenih građana. SNSD neće odustati. Dodik neće biti ušutkan. Republika Srpska ostaje snažna."

Dodatni zaključci

Pored toga, usvojena su i dva dodatna zaključka, pod rednim brojevima 16. i 17.

Pod tačkom 16. stoji:

– SNSD traži i zahtijeva gašenje računa za finansiranje klubova u Parlamentarnoj skupštini BiH i na svim drugim izvorima za uplate iz javnih izvora. Evidentirane uplate iz javnih izvora treba evidentirati i vratiti uplatiocu.

Pod tačkom 17. se navodi:

– SNSD smatra da je presuda protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika presuda cjelokupnom srpskom narodu u BiH i direktno anulira osnovne postulate i principe garantovane Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Na kraju su uputili poruku:

– Ovakva presuda ne pogađa samo institucije Republike Srpske, već ugrožava ravnopravnost i opstanak srpskog naroda u cijeloj BiH. U ime naroda koji nas je izabrao, u ime Republike Srpske koju volimo, u ime slobode koju nam daju – poručujemo: SNSD neće odustati. Dodik neće biti ućutkan. Republika Srpska ostaje snažna. Zato što nije moguće presuditi narodu. A kad pokušaju da presude njegovu volju – tek tad narod ustane još jači.