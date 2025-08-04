Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GENERALNI SEKRETAR SNSD-A

Amidžić: Pozivam na vladu nacionalnog jedinstva

SNSD ne može pristati ni na to da pojedinac, pa makar ne bio stranac, odlučuje o sudbini svih koji žive u BiH, poručio je

Srđan Amidžić. Youtube/Screenshot

M. Až.

4.8.2025

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić pozvao je na formiranje vlade nacionalnog jedinstva, naglašavajući da to pokazuje kako toj stranci, kako kaže, "nije stalo samo do funkcije".

- Da li je normalno da prihvatimo da čovjek koga je izabrao narod u Republici Srpskoj više nije predsjednik? Kao partija ne možemo to prihvatiti. Nekima je to prihvatljivo, ali mi to ne možemo prihvatiti - izjavio je Amidžić.

Dodao je da SNSD ne može pristati ni na to da pojedinac, pa makar ne bio stranac, odlučuje o sudbini svih koji žive u Bosni i Hercegovini.

- Danas je to Kristijan Šmit, sutra je to Ursula fon der Lajen. Dođe i kaže da misli da u BiH treba postojati jedinstven udžbenik iz istorije. A šta ako dođe neki Srbin i kaže da to nije dobro – znači li to da će po automatizmu ići u zatvor - upitao je Amidžić.

On je ocijenio da je SNSD na današnjoj sjednici pokazao principijelnost.

- Imamo opredjeljenje, kao svaka normalna partija, da vlast u BiH treba da biraju građani koji žive u BiH – i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH - rekao je.

Istakao je da je SNSD dosljedan u svom stavu, što, kako kaže, "mogu potvrditi i rezultati prethodnih lokalnih izbora".

Podsjetimo, Glavni odbor SNSD-a danas je usvojio zaključke koje je prethodno predložilo Predsjedništvo te stranke. Zaključcima se odbacuje presuda Suda BiH protiv predsjednika Republike Srpske i predlaže formiranje vlade nacionalnog jedinstva.

# SNSD
# MILORAD DODIK
# SRĐAN AMIDŽIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.