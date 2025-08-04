Amidžić: Pozivam na vladu nacionalnog jedinstva

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić pozvao je na formiranje vlade nacionalnog jedinstva, naglašavajući da to pokazuje kako toj stranci, kako kaže, "nije stalo samo do funkcije".

- Da li je normalno da prihvatimo da čovjek koga je izabrao narod u Republici Srpskoj više nije predsjednik? Kao partija ne možemo to prihvatiti. Nekima je to prihvatljivo, ali mi to ne možemo prihvatiti - izjavio je Amidžić.

Dodao je da SNSD ne može pristati ni na to da pojedinac, pa makar ne bio stranac, odlučuje o sudbini svih koji žive u Bosni i Hercegovini.

- Danas je to Kristijan Šmit, sutra je to Ursula fon der Lajen. Dođe i kaže da misli da u BiH treba postojati jedinstven udžbenik iz istorije. A šta ako dođe neki Srbin i kaže da to nije dobro – znači li to da će po automatizmu ići u zatvor - upitao je Amidžić.