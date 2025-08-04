Cvijanović: Vlada nacionalnog jedinstva bi bila zajednička platforma i na nivou RS i BiH, ovo je zloupotreba pravosuđa

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović nakon sjednice glavnog odbora rekla je da "presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku predstavlja udar i na Ustav BiH i Ustav Republike Srpske"

– SNSD odbacuje ovakav vid suđenja i zloupotrebe pravosuđa. Ovo je udar na institucije RS i sve naše građane. Ova presuda je udar i na Ustav BiH i Ustav Republike Srpske – istakla je Cvijanović.

Dodala je da se Bosna i Hercegovina nalazi u nezgodnoj situaciji u kojoj su, prema njenim riječima, "korišteni Kristijan Šmit i pravosuđe kako bi se donijela politička presuda predsjedniku RS i poništila izborna volja naroda koji je izabrao svog predsjednika".

– Osim što se želi negirati izborna volja građana, što je udar na instituciju predsjednika i naše institucije i građane, imamo i dodatnu dimenziju – da je ova presuda udar na ustave BiH i Republike Srpske – navela je ona.

Naglasila je da SNSD stoji čvrsto uz Milorada Dodika.

– Ovaj složen politički trenutak zahtijeva složeno političko razmišljanje. Izrazili smo jasno svoj stav koji pokazuje otpor prema politički motivisanoj odluci. Građani RSžele da vide jedinstvo i da je SNSD ponudio političkim subjektima zajednički nastup. To bi predstavljala vlada nacionalnog jedinstva. To je formula koja bi pokazala odgovornost i stav svih nas – rekla je Cvijanovićeva.

Dodala je i da bi "vlada nacionalnog jedinstva bila način da se prevaziđe trenutna kriza, a da bi njeno formiranje trebalo da okupi sve političke subjekte, uz SNSD kao vodeću i odgovornu stranku".

– Vlada nacionalnog jedinstva bi značila usaglašenu platformu i na zajedničkom nivou i na nivou Republike Srpske. To bi bila formula koja bi trebalo da pomogne da prevaziđemo probleme u složenom vremenu, ali bi istovremeno pokazala i odgovornost svih prema datom trenutku. Složen trenutak traži i velike odluke. Da pokažemo otpor, da 30 godina nakon rata i svih nepravdi koje je Republika Srpska pretrpjela, kao i unutrašnjih političkih nesuglasica, pokušamo premostiti teško vrijeme jedinstvom – zaključila je Cvijanović.

Podsjetimo, Glavni odbor SNSD-a je na današnjoj sjednici usvojio zaključke koje je prethodno predložilo Predsjedništvo stranke, kojima se odbacuje presuda Suda BiH protiv predsjednika RS i predlaže formiranje Vlade nacionalnog jedinstva.