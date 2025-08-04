Dodiku već stigla prva odbijenica, iz Narodnog fronta poručili: Ne želimo biti priljepak vlasti

Predsjedništvo Narodnog fronta reagovalo je na poziv SNSD-a za formiranje vlade nacionalnog jedinstva, u kojoj bi, prema toj stranci, učestvovali i predstavnici opozicije.

U saopćenju za javnost iz Narodnog fronta naveli su da teret odgovornosti za trenutnu situaciju treba da snosi aktuelna vlast.

- Predsjedništvo Narodnog fronta odlučno odbacuje mogućnost formiranja vlade sa onima koji su Republiku Srpsku doveli do ekonomskog, demografskog, kulturnog, moralnog i svakog drugog pada. Uprkos teškom političkom trenutku za srpski narod i Republiku Srpsku, smatramo da teret odgovornosti za ovu situaciju treba da ponesu oni koji su je svojim potezima, zajedno sa drugim akterima, i prouzrokovali, a to je aktuelna vlast - naveli su iz Narodnog fronta.

Također su objasnili i razloge svoje odluke.

- Razloge ovakvog našeg stava mogli bismo tražiti i u činjenici da smo kao opoziciona stranka, a i pojedinačno, vrlo brutalno targetirani kao izdajnici i rušitelji Republike Srpske, iako su najveći rušitelji institucija Srpske bili SNSD i njihovi koalicioni partneri. Narodni front je ozbiljna, racionalna, odgovorna i patriotski orijentisana politička organizacija i stoga ne želimo biti priljepak onih koji su najviše od svih aktera u BiH srozali i degradirali institucije Republike Srpske, posebno Narodnu skupštinu koju su gazili do besvijesti - pojasnili su.

Na kraju, iz Narodnog fronta su jasno naveli ko je, prema njima, glavni krivac za urušavanje institucija entiteta.

- Ključna figura urušavanja institucija Republike Srpske je Milorad Dodik i stranke koje su ga u svemu tome podržavale. Iz gore navedenih razloga nećemo se odazvati navedenom pozivu. Apelujemo i dalje na mir i racionalne odluke svih aktera - zaključili su.