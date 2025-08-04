Savez uzgajivača bosanskog bika demantuje tvrdnje Kajana: Pravi jeftinu političku promociju preko tragedije

Savez klubova uzgajivača i ljubitelja bosanskog bika u BiH (SKUBB) oglasio se povodom inicijative zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanela Kajana, u kojoj je, nakon tragedije koja se dogodila u Donjem Vakufu, zatražio da se zabrani održavanje korida i svih oblika borbi životinja u FBiH.

Ovim putem dostavljamo zvanični demant Saveza klubova uzgajivača i ljubitelja bosanskog bika u BiH – SKUBB u BiH.

Žaljenje zbog tragedije

Na samom početku, Savez izražava duboko žaljenje zbog tragičnog događaja i gubitka života posjetioca u Donjem Vakufu. Porodici stradalog izražavamo iskreno saučešće.

Ujedno, želimo istaći da svaki oblik nagađanja i donošenja zaključaka prije nego što nadležni organi utvrde sve relevantne činjenice predstavlja štetu ne samo za organizatore manifestacije, već i za udruženja, pojedince i širu zajednicu. Iznošenje paušalnih ocjena temeljenih isključivo na informacijama iz medija ili televizijskih izvještaja nije primjereno ozbiljnom političkom diskursu.

Objavljeni tekst sadrži niz ocjena i tvrdnji koje su u direktnoj suprotnosti sa važećim zakonima, pravilnicima i praksama koje Savez SKUBB u BiH primjenjuje više od decenije.

1. Borbe bikova nisu zakonom zabranjene. Naprotiv, one su regulisane Pravilnikom Ureda za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 44/10), koji određuje precizne uslove za održavanje manifestacija sa životinjama. Savez SKUBB i sve njegove članice organizuju manifestacije isključivo u skladu sa ovim pravilnikom i dodatnim internim aktima koji dodatno pooštravaju standarde.

2. Od osnivanja Saveza 2009. godine, doneseni su brojni pravilnici i uputstva koji izričito ZABRANJUJU:

- bilo kakav oblik klađenja i organizovanih opklada,

- sve oblike zlostavljanja životinja,

- kalemljenje rogova,

- Izricito pravilnik saveza propisuje da se prilikom ucesca na sportskom nadmetanju bikova vrsi kontrola debljine roga -zatupljenost uz upotrebu kalupa , te da debljina odnoso vrh roga bika ne smije biti manja od 10 mm, dok je u drugim drzavama clanicama EU koje u tradiciji imaju sportska nadmetanja bikova , ta mjera odredjena na 8 mm i sportska nadmetanja bikova su dozvoljena.

3. Borbe bikova koje Savez zastupa nisu nasilni sukobi već prirodno izražavanje teritorijalnog i takmičarskog instinkta koji je naučno obrađen i dokazan u magistarskom radu prof. dr. Ajle Ališah, koji se bavi temom uzgoja bosanskog bika. Navedeni rad potvrđuje da se kod ove vrste razvija UREĐENI INSTINKT za odmjeravanje snage, bez destruktivnih posljedica po grla.

4. U svakoj većoj sportskoj i javnoj manifestaciji, bilo da je kulturna, rekreativna ili takmičarska, postoji rizik od neželjenih posljedica. I na drugim javnim događajima, uključujući sportske, dolazi do nesreća i nažalost ponekad i smrtonosnih ishoda, ali do sada zastupnik Kajan nije javno istupao sa zahtjevom za zabranu takvih aktivnosti. Stoga se postavlja pitanje da li se ovdje radi o istinskoj zabrinutosti ili pokušaju političke promocije kroz tuđu nesreću.

5. SKUBB u BiH okuplja 32 udruženja iz cijele BiH, sa više od 50.000 članova i simpatizera, i predstavlja autentičan glas ruralnog stanovništva koje njeguje i čuva tradiciju uzgoja i poštovanja prema životinji.

Kajanova inicijativa

Posebno ukazujemo da je očigledno da imenovani zastupnik Sanel Kajan, u svojoj političkoj inicijativi, vođen željom za jeftinim političkim poenima kroz tuđu nesreću, nije upoznat sa činjenicom da su sportska nadmetanja bikova već dugi niz godina regulisana Pravilnikom Ureda za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 44/10), koji je donesen na državnom nivou i ima pravnu snagu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pozivanje na zabranu bez prethodnog uvida u postojeći pravni okvir, a pri tome ignorisanje dosadašnjih napora Saveza SKUBB na poštivanju i unapređenju propisa, pokazuje površnost i politizaciju tragedije u cilju samopromocije.