Borenović o "Viaductu": Ovo je pljačka stoljeća, od novca uplaćenog opskurnoj firmi se moglo izgraditi 40 vrtića

Zastupnik PDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Branislav Borenović prokomentirao je isplatu novca za isplaćivanje duga "Viaductu.

Ocijenio je da se radi o sramnom epilogu te poručio da je ovo pljačka stoljeća za koju treba pohapsiti sve odgovorne domaće pomagače koji su svojim nečinjenjem ili svjesnim djelovanjem godinama ovo omogućili.

- Siguran sam da nije teško doći do njih. I dok je pažnja javnosti usmjerena na sudsku trakavicu oko Dodika, njenu političku i institucionalnu dimenziju, a koji je, uzgred, priznao sve moguće sudove u BiH, nekako ostaje u sjeni da se odvija konačni sramni epilog otimačine više od sto miliona narodnog novca koji se daje za opskurni "Viaduct". Sve je to, blago rečeno, krajnji bezobrazluk i otimačina od našeg naroda, a sa potpisom vladajuće strukture u RS i BiH predvođene SNSD-om - ističe Borenović.

Navodi da su namjerno muljajući oko arbitraže i računa propustili da zaustavev otimačinu i pored svih saznanja i upozorenja.

- Izgubili su spor pred ICSID-om u Washingtonu koji je bilo nemoguće izgubiti i logično, kriju podatke o svojoj ulozi. Neće reći da su toj opskurnoj "firmi" omogućili iznos u vrijednosti od 40 škola i vrtića koji su mogli biti izgrađeni u RS. I danas iz SNSD govore o svemu, osim o aferi "Viaduct". Šute ko zaliveni - naglasio je.

Borenović smatra da je pravosuđe na potezu, a onda i policija.

- I zato pitam - gdje je pravosuđe Republike Srpske i BiH, gdje su pravobranilaštva Republike Srpske i BiH, gdje su policijske strukture Republike Srpske i BiH, zašto sada svi šute i zašto su dopustili da Ministarstvo finansija BiH bezpogovorno provede ovu otimačinu - zaključio je.