HERCEGOVINA

Obilježena 32. godišnjica stradanja u logoru "Koštana bolnica" u Stocu

Predstavnik Udruženja logoraša Mustafa Dizdar u kratkoj izjavi kazao je kako teško pada dolazak na ovo mjesto i sjećanje na zatočeništvo

Obilježavanje stradanja. Fena

FENA

4.8.2025

Polaganjem vijenaca na platou ispred bivše Koštane bolnice u Stocu u ponedjeljak je obilježena 32. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve "Koštane bolnice", u organizaciji Udruženja logoraša Stolac.

Po riječima predsjedavajućeg GV Stolac Edima Šatora, na ovaj dan se prisjećamo svih žrtava rata, ne samo onih koje su prošle kroz zloglasne logore i objekte poput bivše "Koštane bolnice", već i svih civila koji su u ljeto 1993. godine pretrpjeli ogromnu ljudsku i materijalnu katastrofu.

- Ovi događaji su bili dio šireg udruženog zločinačkog poduhvata, za koji je pravosnažno presuđeno pred Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu u slučaju tzv. Herceg-Bosanske šestorke. Tom presudom utvrđena je odgovornost i tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske - kazao je Šator.

Smatra kako je danas, više nego ikada, važno podsjećati na ove činjenice.

- Budućnost Bosne i Hercegovine, a posebno njezinog juga, ne može se graditi na mitovima, negiranju zločina, opstrukcijama pravosuđa ili veličanju ratnih zločinaca – već isključivo na prihvaćanju istine i poštivanju pravde. To je jedini put ka trajnoj stabilnosti i miru - podvukao je Edim Šator.

Predstavnik Udruženja logoraša Mustafa Dizdar u kratkoj izjavi kazao je kako teško pada dolazak na ovo mjesto i sjećanje na zatočeništvo.

- Teško mi pada dolazak na ovo mjesto. Ovdje sam bio zatočen i zlostavljan, u tim podrumima dolje. Svake godine sve mi je teže. Dolazim jednom godišnje, ali bol ne jenjava – naprotiv, s godinama se samo pojačava. Ovo mjesto me uvijek podsjeti na ono što smo prošli. Teško je pronaći prave riječi - kazao je.

# STOLAC
# KOŠTANA BOLNICA
