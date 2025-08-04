Babalj zaprijetio Amidžiću zbog slučaja "Viaduct": Odgovarat ćeš i pred Parlamentom i na sudu

Član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj (SDS) uputio je oštre kritike ministru finansija i trezora BiH Srđanu Amidžiću (SNSD) povodom slučaja "Viaduct".

Podsjetimo, Amidžićev zamjenik Muhamed Hasanović jutros je potpisao naloge za isplatu više od 110 miliona KM slovenskoj kompaniji "Viadukt", što je dug koji je nastao po osnovu obaveza Republike Srpske. Isplata je izvršena nakon što ministar Amidžić to ranije nije htio učiniti.

Babalj je u vezi s tim postavio pitanje: "Da li je moguće da je ministarstvo na čijem ste čelu uplatilo puni iznos od 110 miliona KM u predmetu 'Viaduct' firmi o kojoj do danas javnost nije čula nijednu riječ?"

U svom javnom istupu Babalj je optužio Amidžića za nelegalno raspolaganje javnim novcem:

- Gospodine Amidžiću, očekujte pravne posljedice otimanja 110 miliona KM novca građana Republike Srpske u narednom periodu. Kao i u slučaju kupovine kumove zgrade, tako i u predmetu 'Viaduct' utvrdit će se najprije vaša odgovornost pred Parlamentom BiH, a zatim i na sudu. Ministre Amidžiću, dozvolite da vam dam jedan savjet – u narednim mjesecima ne bih se osjećao komotno u vašim cipelama - poručio je Babalj.