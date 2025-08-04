Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODLUKE

Predsjedništvo BiH imenovalo predstavnike u međunarodnim finansijskim institucijama: Među njima Košarac i Amidžić

Amidžić će biti predstavnik BiH u Svjetskoj banci, a Košarac u EBRD-u

Košarac i Amidžić. Fena

S. S.

4.8.2025

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o imenovanju predstavnika BiH u međunarodnim finansijskim institucijama.

Zanimljivo je da su među imenovanima i Srđan Amidžić i Staša Košarac, koji se često povezuju s blokadama evropskog puta BiH i djelovanjem po uputama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Odlukom su precizno određene funkcije i imena predstavnika u pojedinim institucijama. Za predstavnike BiH u Svjetskoj banci (World Bank – WB) imenovani su Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, kao guverner, te Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, kao zamjenik guvernera.

U Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) BiH će predstavljati Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke BiH, kao guvernerka, dok je njena zamjenica Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova BiH.

Za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) imenovane su Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, kao guvernerka, i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara, kao zamjenik guvernerke.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH, a potpisao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

# STAŠA KOŠARAC
# SRĐAN AMIDŽIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.