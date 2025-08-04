Predsjedništvo BiH imenovalo predstavnike u međunarodnim finansijskim institucijama: Među njima Košarac i Amidžić

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o imenovanju predstavnika BiH u međunarodnim finansijskim institucijama.

Zanimljivo je da su među imenovanima i Srđan Amidžić i Staša Košarac, koji se često povezuju s blokadama evropskog puta BiH i djelovanjem po uputama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Odlukom su precizno određene funkcije i imena predstavnika u pojedinim institucijama. Za predstavnike BiH u Svjetskoj banci (World Bank – WB) imenovani su Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, kao guverner, te Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, kao zamjenik guvernera.

U Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) BiH će predstavljati Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke BiH, kao guvernerka, dok je njena zamjenica Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova BiH.

Za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) imenovane su Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, kao guvernerka, i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara, kao zamjenik guvernerke.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH, a potpisao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.