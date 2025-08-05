Prije 30 godina poginuo general Izet Nanić, slavni komandant 505. bužimske brigade

Na današnji dan 1995. godine, poginuo je general Izet Nanić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH 1992. -1995., slavni komandant 505. bužimske brigade 5. korpusa Armije RBiH.
Izet Nanić rođen je u Bužimu, od majke Rasime i oca Ibrahima, kao drugi od sedam sinova. Vojnu akademiju završio je u Zagrebu 1987. godine.
U bivšoj JNA, kao poručnik RV PVO službovao je u Kragujevcu, a poslije četiri godine, zbog velikosrpske politike, napustio je JNA, početkom 1992. godine. Nakon napuštanja JNA vratio se s porodicom u Bužim, aktivno učestvujući u organizaciji odbrane i formiranju prvih bosanskohercegovačkih odbrambenih vojnih jedinica. Formirao je Štab TO, a 1. avgusta 1992. godine postavljen na dužnost komandanta Štaba TO Bužim.
Polovinom avgusta 1992. godine Nanić je osnovao 105. bužimsku udarnu krajišku brigadu, te formirao specijalne jedinice ČSN-BSN “Hamza” i DIV “Gazije” 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
“Zlatni ljiljan”
Gotovo sve vojne operacije kojima je Nanić rukovodio, poput Ćorkovače, Munje 93’, Breze 94’, uspješno su završene. U vrijeme međubošnjačkog sukoba u Krajini, Izet je pokazao dosljednost i patriotizam, suprotstavivši se formiranju paradržavne tvorevine AP Zapadna Bosna.
U jednoj od bitaka na području Velike Kladuše (rejon Kapana), 18. juna 1994. godine, bio je ranjen. Za svoje herojstvo i uspješne vojne operacije, 14. avgusta 1994. godine, odlikovan je najvećim bh. ratnim priznanjem, ordenom “Zlatni ljiljan”.
Pogibija
Kad je Hrvatska vojska pokrenula operaciju „Oluja“, jedinice 5. korpusa ARBiH započele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja s jedinicama HV-a. U okviru te akcije, na današnji dan, 5. avgusta 1995. godine, jedinice 5. korpusa, predvođene komandantom Nanićem, krenule su u proboj s Ćorkovače u smjeru Dvora na Uni. U toj bici komandant Nanić je ubijen u neprijateljskoj zasjedi VRS-a. U popodnevnim satima istog dana bosanske i hrvatske snage spojile su se kod Tržačkih Raštela, čime je izvršena i deblokada Unsko-sanskog kantona (u okruženju je bio više od 1.200 dana). Taj historijski uspjeh u Bužimu se nije slavio, jer nikome nije bilo do veselja zbog pogibije komandanta Nanića.
Izetu Naniću posthumno je dodijeljeno priznanje "Orden heroja oslobodilačkog rata" 1998. godine i unaprijeđen je u čin brigadnog generala.
Trajno ostaju upamćene i posljednje riječi generala Nanića, koje je noć prije pogibije zapisao u svoj ratni dnevnik.
- Sve je u igri. Nadam se da će uspjeti. I ja s njima, a onda i narod. Pobjeda je blizu, ako Bog da, bit će naša BiH. Osjećam da mogu uraditi zamišljeno. Da mi je snage i sreće. Sve sam uložio. Nestalo je struje. Sretno! – napisao je.
Rođen Gijom Dife, najpoznatiji evropski kompozitor 15. vijeka
1397. - Rođen Gijom Dife (Guillaume Du Fay), frankoflamanski kompozitor i muzički teoretičar muzike rane renesanse. Kao centralna figura Burgundijske škole, bio je najpoznatiji i najutjecajniji evropski kompozitor 15. vijeka.
1844. – Slikar Ilja Jefimovič Rjepin, začetnik ruskog kolorizma i sjajan portretista, rođen je na današnji dan. Radio je i žanr slike iz seljačkog života, a posebno je značajan po kompozicijama "Burlaci na Volgi", "Litija", "Ivan Grozni i njegov sin Ivan", "Zaporošci", "Povratak iz progonstva" i "Carevna Sofija".
1850. - Rođen francuski pisac Anri Rene Alber Gi de Mopasan (Henry René Albert Guy de Maupassant), jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je gotovo 300 pripovijedaka i šest romana, pisao je i pozorišne komade, putne bilješke, pjesme. Djela: romani "Jedan život", "Nova banja", "Pjer i Žan", pripovijetke "Strasti", "Naličja", "Zamke", "U ratu", "Vodom".
1895. - Umro njemački filozof Fridrih Engels (Friedrich), jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa (Marx). Njegova porodica posjedovala je fabrike u Njemačkoj i Engleskoj. Osnovne postavke materijalističkog poimanja svijeta izložio je u "Anti-Diringu". U saradnji s Marksom napisao je "Njemačku ideologiju" i "Manifest komunističke partije" i organizovao Prvu internacionalu - međunarodno udruženje radnika osnovano 1864. Poslije Marksove smrti 1883. nastavio je rad u Drugoj internacionali, osnovanoj 1889. i napisao "Porijeklo porodice, privatne svojine i države" i "Ludvig Fojerbah i kraj njemačke klasične filozofije". Posljednje godine života, koje je proveo u Londonu, gdje je i umro, posvetio je redigovanju drugog i trećeg toma Marksovog "Kapitala". Ostala djela: "Skica za kritiku nacionalne ekonomije", "Položaj radničke klase u Engleskoj", "Sveta porodica ili kritika kritičke kritike protiv Bruna Bauera i kompanije".
1906. - Rođen američki filmski reditelj Džon Hjuston (John Huston), jedan od najistaknutijih američkih sineasta 20. vijeka. Snimio je mnoštvo filmova, najviše pustolovnog i kriminalističkog žanra, pri čemu je iskazao realističnost u izrazu i strogost u formi, ali i sklonost sentimentalizmu i romantici. Filmovi: "Malteški soko", "Rt Largo", "Bijasmo stranci", "Blago Sijera Madre", "Džungla na asfaltu", "Crvena značka za hrabrost", "Afrička kraljica", "Mobi Dik", "Noć iguane", "Odsjaj u zlatnom oku", "Grad izobilja", "Naš čovjek iz Australije", "Sudija za vješanje", "Eni", "Ispod vulkana".
1930. - Američki astronaut Nil Armstrong (Niel), prvi čovjek koji je stupio na tlo Mjeseca, izašavši 20. jula 1969. iz lunarnog modula "Orao", lansiranog sa svemirskog broda "Apolo 11", koji je kružio oko Zemljinog satelita, rođen je na današnji dan.
1962. - Umrla američka filmska glumica Merilin Monro (Marilyn Monroe), jedan od najvećih erotskih simbola u historiji filma. Teret megazvijezde i ljubavne afere s vodećim političarima SAD izazivale su stalne psihičke krize i život je okončala samoubistvom. Filmovi: "Džungla na asfaltu", "Nijagara", "Majmunska posla", "Autobuska stanica", "Muškarci vole plavuše", "Rijeka bez povratka", "Sedam godina vjernosti", "Neki to vole vruće".
1984. – Preminuo velški pozorišni i filmski glumac Ričard Barton (Richard), koji se sjajnim talentom najprije nametnuo u pozorištu igrajući karakterne uloge u dramama Vilijama Šekspira (William Shakespeare), poslije čega je ostvario sjajnu filmsku karijeru. Filmovi: "Kleopatra", "Beket", "Ana od hiljadu dana", "Ukroćena goropad", "Dr Faust", "Komedijaši", "Trocki", "Sutjeska".
Preminuo Himzo Polovina, legenda sevdaha
1986. - U Sarajevu preminuo Himzo Polovina, jedan od najboljih interpretatora sevdalinke. Tokom svoje pjevačke karijere završio je studij medicine i postao doktor specijalista neuropsihijatar. U praksi je uspješno primjenjivao metode psihijatrije, socioterapije i muzikoterapije. Užem krugu medicinskih stručnjaka poznati su njegovi naučni radovi iz spomenutih oblasti objavljenih u stručnim publikacijama. Bio je cijenjen ljekar u Bolnici za mentalnu rehablitaciju Jagomir u Sarajevu sve do svoje smrti. Himzo Polovina je za svoju umjetnost primio mnoga priznanja, među kojima i Estradnu nagradu BiH i bivše SFR Jugoslavije.
1992. - Otkriven logor Trnopolje, kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Tzv. krizni štab općine Prijedor formirao je 26. maja 1992. logor Trnopolje, kroz koji je prošlo više hiljada zatvorenika, uglavnom starijih muškaraca, žena i djece. Prema procjenama UN-a, logor je u jednom trenutku imao između 5000 i 6000 zarobljenika, od kojih su 300 bili djeca, 3000 žene, a ostali muškarci starije dobi. Logor su čuvali naoružani stražari, a njime je upravljao Slobodan Kuruzović. Kada su međunarodni novinari posjetili logor, zatvorenici se nisu usudili slobodno govoriti o uvjetima jer su ih pratili stražari. Haški sud utvrdio je da je ovo bio i logor u kojem su vršena i silovanja žena i djevojaka. Nema tačnih podataka o tome koliko je ubijeno logoraša, ali je izvjesno da je iz logora 21. augusta 1992. godine izvedeno njih otprilike 200, koji su likvidirani na Korićanskim stijenama na Vlašiću. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je kroz logor Trnopolje prošlo 23.000 ljudi, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata.
2000. - Umro engleski filmski glumac Alek Ginis (Alec Guinness), koji se odlikovao izuzetnim mogućnostima preobražaja, dobitnik Oskara za ulogu u filmu "Most na rijeci Kvaj". Ostali filmovi: "Nježno srce", "Veliko očekivanje", "Oliver Tvist", "Čovjek u bijelom odijelu", "Naš čovjek u Havani", "Lorens od Arabije", "Pad Rimskog carstva", "Doktor Živago", "Zvjezdani ratovi".
2012. - Preminula Čavela Vargas (Chavela), kultna meksička pjevačica. Rođena Kostarikanka, Čavela je tek u svojim tridesetim postala profesionalna pjevačica. Prkosila je spolnim stereotipima, pjevajući pohotne "rančera" pjesme, noseći mušku odjeću, s nezaobilaznom cigaretom u jednoj i čašom pića u drugoj ruci. Snimila je 80 albuma, postavši vodeća figura u umjetničkim krugovima Meksiko Sitija sredinom 20. vijeka.