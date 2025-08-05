Stanje na putevima: Vozačima se preporučuje oprez i smanjenje brzine

Kiša, naročito u prvim minutama padanja, može uzrokovati stvaranje klizavog sloja na kolovozu. Vidljivost je lokalno smanjena, a zbog naglog pada temperature i mogućeg stvaranja pare iznad kolovoza, vozačima se preporučuje dodatni oprez. Savjetuje se smanjenje brzine, veće odstojanje između vozila i izbjegavanje naglih kočenja.

Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).