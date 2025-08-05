Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAJEDNIČKA VLAST

Crnadak odbio poziv Dodika: "Republika Srpska treba prekid vladavine SNSD-a"

Mi koji smo alternativa ovoj nezasitoj lopovskoj mašineriji, koja vlada već 20 godina, moramo se okupiti, poručuje

Igor Crnadak. Dejan Rakita / PIXSELL

Dž. R.

5.8.2025

Igor Crnadak, zastupnik opozicionog PDP-a u NSRS, kazao je da opozicija iz RS odbija poziv SNSD-a da se formira 'vlada nacionalnog jedinstva',  a pri tome je naveo da SNSD mora konačno da shvati da Republici Srpskoj treba prekid njihove vladavine, da bi ponovo postala normalno društvo i nastavila svoj razvoj.

- Jučerašnji dan je pokazao da više ne prolaze nikakve piruete i slalomi, kako bi se napravila situacija da Dodik ode, a da sve ostane isto. Izvanredna reakcija stranaka opozicije, kojom se beskompromisno odbija zajednička vlada sa SNSD-om i desetine ljudi koje su mi tokom jučerašnjeg dana prišli na ulici i na Banj brdu, sa porukama 'hvala Bogu da konačno odlazi', zadaju jasan smjer kretanja - istakao je Crnadak.

On je dalje naveo da narod Republike Srpske želi slobodu, želi promjene odmah, da se živi normalno, da se obuzda korupcija, da se osjeti da je pravda moguća.

- Mi koji smo alternativa ovoj nezasitoj lopovskoj mašineriji, koja vlada već 20 godina, moramo se okupiti, pokazati odgovornost i odlučnost da povedemo narod Republike Srpske naprijed. To se od nas očekuje, to je naša obaveza i nemamo pravo iznevjeriti očekivanja - zaključio je Crnadak.

# IGOR CRNADAK
# REPUBLIKA SRPSKA
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.