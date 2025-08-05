Crnadak odbio poziv Dodika: "Republika Srpska treba prekid vladavine SNSD-a"

Igor Crnadak, zastupnik opozicionog PDP-a u NSRS, kazao je da opozicija iz RS odbija poziv SNSD-a da se formira 'vlada nacionalnog jedinstva', a pri tome je naveo da SNSD mora konačno da shvati da Republici Srpskoj treba prekid njihove vladavine, da bi ponovo postala normalno društvo i nastavila svoj razvoj.

- Jučerašnji dan je pokazao da više ne prolaze nikakve piruete i slalomi, kako bi se napravila situacija da Dodik ode, a da sve ostane isto. Izvanredna reakcija stranaka opozicije, kojom se beskompromisno odbija zajednička vlada sa SNSD-om i desetine ljudi koje su mi tokom jučerašnjeg dana prišli na ulici i na Banj brdu, sa porukama 'hvala Bogu da konačno odlazi', zadaju jasan smjer kretanja - istakao je Crnadak.

On je dalje naveo da narod Republike Srpske želi slobodu, želi promjene odmah, da se živi normalno, da se obuzda korupcija, da se osjeti da je pravda moguća.