Nakon uplate 110,6 miliona KM: Čeka se potvrda “Viaducta” da je na spor stavljena tačka

Nakon što je zamjenik ministra finansija BIH Muhamed Hasanović jučer potpisao naloge za isplatu 110.688.333 KM za izmirenje duga po arbitražnoj presudi “Viaduct protiv BiH”, čeka se potvrda iz slovenačke kompanije da je na ovaj arbitražni spor konačno stavljena tačka.

Kako saznaje “Avaz”, sporni su samo troškovi izvršenja, koji iznose oko 500.000 dolara, a koje Ministarstvo finansija u ovom trenutku nije priznalo. Čeka se stav Viaducta, te obustavljanje procesa izvršenja arbitražne odluke, koji su proteklih mjeseci ugrozili imovinu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BIH (BHANSA) i Centralne banke BiH.

Trakavicu oko Viaducta i sporne koncesije Vlade RS, podsjetimo, okončao je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Schmidt), koji je svojim odlukama naložio način izvršenja arbitražne odluke. Zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović jučer je saopćio da je potpisao naloge za isplatu u ukupnom iznosu od 110.688.333 KM.

- Sredstva se izdvajaju iz rezerve za poravnanje prihoda od putarina, koji odgovara udjelu RS-a, s posebnog računa kod Centralne banke BiH - u skladu s članovima 6. i 7. Odluke visokog predstavnika od 17. jula 2025. godine. Ta sredstva su namjenski prenesena Ministarstvu finansija i trezora BiH isključivo za izvršenje ove presude. Isplata se realizuje na račun otvoren u Bank of America, a Centralna banka BiH vrši prijenos sredstava preko korespondentne banke Deutsche Bank, koja dodatno sprovodi sve standardne provjere usklađenosti i validnosti računa. U zahtjevu za isplatu dostavljenom od strane punomoćnika tužitelja, navedeni su i dodatni iznosi po osnovu izvršnih postupaka koji se vode pred sudovima u Mostaru, Sarajevu, Banjoj Luci, te u Belgiji i Luksemburgu. Međutim, plaćanje tih troškova može biti izvršeno isključivo na osnovu pravosnažnih i izvršnih odluka tih sudova – a one, u ovom trenutku, još uvijek nisu donesene – naveo je Hasanović.