Stevandić: Bit će razočarani oni koji se raduju presudama, RS će pobijediti

Govoreći o presudi Miloradu Dodiku, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Nenad Stevandić izjavio je da će se na odgovarajući način reagovati na trenutnu situaciju te da će oni koji se raduju presudama institucijama i legalno izabranim liderima ostati razočarani.

- Ne postoji situacija u kojoj Republika Srpska neće izaći kao pobjednik, bilo u nametnutim ili uobičajenim uslovima. Republika Srpska će trijumfovati. Razočarat će se svi oni koji su vjerovali da će, kršeći prava i pokušavajući eliminisati predsjednika Republike Milorada Dodika, uspjeti promijeniti sistem i volju naroda. Neće - poručio je Stevandić.

Kada je riječ o posebnoj sjednici Narodne skupštine, Stevandić ističe da klub SNSD-a ima kapacitet za njeno sazivanje, ali vjeruje da će tu inicijativu podržati i drugi poslanici.

Povodom inicijative Glavnog odbora SNSD-a o formiranju vlade nacionalnog jedinstva, Stevandić je naglasio da je to zrela odluka.

Ipak, opozicija za sada odbacuje ove pozive, posebno zbog žestokih uvreda i optužbi za izdaju kojima su ih posljednjih mjeseci obasipale kolege iz SNSD-a.