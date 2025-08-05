Poznat termin dženaze Medagi Ganibegoviću: Usmrtio ga bik nakon koride

5.8.2025

Dženaza Medagi Ganibegoviću, kojeg je usmrtio bik nakon koride u Kutanji kod Donjeg Vakufa, klanjat će se danas u 17:20 sati u haremu Kutanja.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", vlasnika bika iz Ilijaša ga je vukao prema kamionu nakon borbe i tom prilikom udario Medagu, penzionera koji je došao iz dijaspore i koji je prvi put htio da pogleda borbe.

Udario ga je rogom, a on je iskrvario na putu prema bolnici.

Iza Medage su ostali supruga, dva sina, kćera, braća i sestre te mnogobrojna rodbina.

Inače, vlasnik bika iz Ilijaša je uhapšen nakon ovog nemilog događaja.

