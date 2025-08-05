Pravobranilaštvo BiH: Upućen hitan zahtjev za izuzimanje državne imovine iz prodaje nekretnina Naftnih terminala Dretelj

Nakon saznanja da je Hercegovačka banka d.d. Mostar u stečaju zakazala javnu prodaju nekretnina Naftni terminal Dretelj za 22. avgust, među kojima su i nekretnine u državnom vlasništvu, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Općinskom sudu u Mostaru hitan zahtjev za izuzimanje državne imovine iz stečajne mase i Općinskom sudu u Čapljini zahtjev za upis zabrane raspolaganja i otuđenja na parcelama i objektima u vlasništvu države BiH.

- Pravobranilaštvo BiH upozorilo je da se u navedenom slučaju radi o nekretninama koje su bile upisane kao Opštenarodna imovina i koje su nezakonito preknjižene na određena pravna lica, a potom na Hercegovačku banku d.d. Mostar u stečaju. Napominjemo da je Ustavom Bosne i Hercegovine, članom I tačka 1. propisano da je država Bosna i Hercegovina pravni sljednik Republike Bosne i Hercegovine, koja po međunarodnom pravu nastavlja svoje pravno postojanje kao država Bosna i Hercegovina, čime je potvrđen pravni kontinuitet pravnog poretka države unutar njenih međunarodno priznatih granica i na temelju čega država BiH polaže pravo na imovinu bivše SFRJ, kao i imovinu SR BiH. Pravobranilaštvo smatra da nije bilo pravnog utemeljenja da se izvrši preknjižavanje vlasništva na državnoj imovini (zk ulošci broj 567 K.O. Dretelj i broj 815 K.O. Dretelj), a posebno ističe da su navedene radnje izvršene bez saglasnosti vlasnika nekretnina - države Bosne i Hercegovine – navodi se u informaciji zamjenice Pravobranioca BIH Almine Pilav.