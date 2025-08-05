NEZAKONITO PREKNJIŽENA

Pravobranilaštvo BiH: Upućen hitan zahtjev za izuzimanje državne imovine iz prodaje nekretnina Naftnih terminala Dretelj

Pravobranilaštvo smatra da nije bilo pravnog utemeljenja da se izvrši preknjižavanje vlasništva na državnoj imovini, poručili su

Piše: Alen Bajramovic

5.8.2025

Nakon saznanja da je Hercegovačka banka d.d. Mostar u stečaju zakazala javnu prodaju nekretnina Naftni terminal Dretelj za 22. avgust, među kojima su i nekretnine u državnom vlasništvu, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Općinskom sudu u Mostaru hitan zahtjev za izuzimanje državne imovine iz stečajne mase i Općinskom sudu u Čapljini zahtjev za upis zabrane raspolaganja i otuđenja na parcelama i objektima u vlasništvu države BiH.

Informacija za medije. Pravobranilaštvo BiH

- Pravobranilaštvo BiH upozorilo je da se u navedenom slučaju radi o nekretninama koje su bile upisane kao Opštenarodna imovina i koje su nezakonito preknjižene na određena pravna lica, a potom na Hercegovačku banku d.d. Mostar u stečaju. Napominjemo da je Ustavom Bosne i Hercegovine, članom I tačka 1. propisano da je država Bosna i Hercegovina pravni sljednik Republike Bosne i Hercegovine, koja po međunarodnom pravu nastavlja svoje pravno postojanje kao država Bosna i Hercegovina, čime je potvrđen pravni kontinuitet pravnog poretka države unutar njenih međunarodno priznatih granica i na temelju čega država BiH polaže pravo na imovinu bivše SFRJ, kao i imovinu SR BiH. Pravobranilaštvo smatra da nije bilo pravnog utemeljenja da se izvrši preknjižavanje vlasništva na državnoj imovini (zk ulošci broj 567 K.O. Dretelj i broj 815 K.O. Dretelj), a posebno ističe da su navedene radnje izvršene bez saglasnosti vlasnika nekretnina - države Bosne i Hercegovine – navodi se u informaciji zamjenice Pravobranioca BIH Almine Pilav.

# DRŽAVNA IMOVINA
# PRAVOBRANILAŠTVO BIH
# ALMINA PILAV
