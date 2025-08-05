Brat generala Izeta Nanića za "Avaz": Noć prije smrti, rahmetli Izet je napisao "bit će naša BiH!"

Sinoć su otvoreni “Slobodarski dani viteškog grada Bužima”, manifestacija koja traje do 15. avgusta, čuvajući sjećanje na časnu borbu 505. viteške brigade ARBiH i njenog komandanta Izeta Nanića. General Nanić poginuo je na širem lokalitetu Ćorkovače, tokom zajedničkih operacija Hrvatske vojske i Armije RBiH na oslobađanju okupiranih teritorija u okviru operacije “Oluja”.
Danas će biti organizirani pješački i biciklistički uspon na Ćorkovaču, posjeta mjestu pogibije generala Nanića i njegovih saboraca, gdje će biti proučen tevhid i održan historijski sat “Sjećanje na heroje”.
- Bio je to dan deblokade Bihaćkog okruga i pogibije Izeta rahmetli. Mene kao brata, i kompletnu familiju, to je potreslo. S jedne strane imaš radost, a s druge … - kaže u suzama Izetov brat Mujaga Nanić.
Studirao je tokom rata, nije bio pripadnik ARBiH, a vijest o pogibiji brata, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, stigla je telefonskim putem.
- Prvo nam je rečeno da je ranjen, a kasnije je telefon ponovo zazvonio i kazali su nam da je poginuo. Tako je htjela sudbina. On je i sam u dnevniku napisao: “Bit će naša, ako Bog da, BiH”. Dao je sve od sebe da sačuva što više bosanskog naroda. 505. viteška je bila na svim ratištima i zato je poginulo 500 njenih pripadnika. Nadam se da će ove godine kroz centar Bužima proći i njihova djeca s ružama, da se vidi veličina i snaga broja tih boraca koji su dali svoj život za današnju slobodu – sjeća se Mujaga Nanić.
O hrabrosti, ali i vojničkom znanju generala Izeta Nanića i njegovih Bužimljana svjedočili su njegovi Krajišnici, ali i srpski oficiri i vojnici koji su se nalazili sa suprotne strane.
- On jeste moj brat, uvijek će biti, ali Izet je nadišao veličinu porodice i postao simbol pravednosti, odbrane i borbe za BiH, primjer kako treba da se voli i brani svoja država i u konačnici, kako treba da se živi. On je pokazao vojnu strategiju. Njihovi oficiri nisu mogli razumjeti, naprimjer, zašto nije dopuštao da im u ruke padne neko brdo, koje se oslobađalo po nekoliko puta. Bio je dobar poznavatelj strategije, topografskih karata, bio je čovjek koji je školovan u vojnom pravcu. I u ratu se pokazalo da samo struka može uraditi posao – ističe Mujaga Nanić.
„Zlatni ljiljan“
Mujagin sin prvi je rođen nakon pogibije Izeta Nanića i po njemu je dobio ime. Izetov sin Ibrahim svom drugom sinu također je dao ime Izet, pa se sjećanje na slavnog generala u časnoj familiji Nanića čuva i na ovaj način. Izet Nanić je za života 1994. odlikovan ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan“, a posthumno 1998. godine i Ordenom heroja oslobodilačkog rata, te je unaprijeđen u čin brigadnog generala.
“Slobodarski dani viteškog grada Bužima” uključuju i sportske sadržaje, među kojima i jedan od najpoznatijih i najposjećenijih malonogometnih turnira u regiji “Izet Nanić”, a završnica manifestacije je 15. avgusta, kada će se obilježiti 33. godišnjica osnivanja 505. viteške brigade.
Posljednja poruka
Trajno ostaju upamćene i posljednje riječi generala Nanića, koje je noć prije pogibije zapisao u svoj ratni dnevnik.
- Sve je u igri. Nadam se da će uspjeti. I ja s njima, a onda i narod. Pobjeda je blizu, ako Bog da, bit će naša BiH. Osjećam da mogu uraditi zamišljeno. Da mi je snage i sreće. Sve sam uložio. Nestalo je struje. Sretno! – napisao je.
Mnogi se sjećaju i jednog od njegovih posljednjih govora, kojim je pokazao da je “vidio” mnogo dalje od vremena u kojem je živio.
- Sutra kad se rasformira ova brigada, kada električar bude električar, a ne obavještajac, kad svi borci budu na svojim radnim mjestima, da se isto ovako družite i uvažavate. Samo tako ćemo svi skupa biti zajedno. Jer, poslije rata je rat - kazao je jedan od najvećih heroja BiH.