Prof. dr. Ermin Mašić za "Avaz": Apelujemo na građane i vlasti da ne dozvole širenje opasne ambrozije

U okviru Centra za ekologiju – Akademik Sulejman Redžić koji djeluje pri PMF-u UNSA, tokom proteklog perioda realizirani su brojni projekti koji se odnose na zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine, a kao jedan od kontinuiranih projekata važno je istaknuti projekat „Praćenje koncentracije alergenog polena u Kantonu Sarajevo“, a koji već 15 godina finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

U ovom periodu cvjetaju brojne trave, a koliko alergičari trebaju biti na oprezu i kakva je situacija s opasnom ambrozijom, za „Avaz“ je govorio prof. dr. Mašić Ermin.

Lipa na izmaku

- Period juni – avgust je označen kao period kada se u zraku pojavljuju polen trava i u manjem procentu polen drveća i korova. Trenutno je na trajnim preparatima moguće konstatovati polen od sve tri skupine biljaka, s tim da polen trava i korova dominira, tj. postiže visoke vrijednosti, a u proteklim sedmicama dominirao je polen trava i korova – objasnio je prof. Mašić.

Kada je riječ o polenu lipe, može se reći da je on pri izmaku i da se sigurno više neće pojavljivati na trajnim preparatima jer je polinacije lipe u urbanim zonama pri kraju ili je završena.

- Budući da na području KS postoje parkovske površine u kojima je zasađena lipa, nije iznenađujuće zašto je polen lipe uzastopno konstatovan na trajnim preparatima više od tri sedmice. Vrijednosti polen lipe nisu nikada prelazile 100 pol. zr. / m3 zraka. Razlog zato treba tražiti u morfologiji polenovog zrna i njegovoj težini koja mu ne dozvoljava da se podiže na veće visine nego odmah nakon oslobađanja pada na tlo i lebdi u zoni gdje se najviše kreću pješaci pa tako i dospije u disajni trakt i izaziva alergijske reakcije – naveo je prof. Mašić.

S obzirom na to da postoje tri maksimuma kada se tokom godine pojavljuju visoke koncentracija polena alergenih biljaka, a i činjenica da nisu svi građani osjetljivi na sve tri grupe alergenog polena u tom smislu se i kreće upozorenje.

- Naime, osobe koje su alergične na polen drvenastih biljaka trebaju da izbjegavaju parkovske površine, te svoje slobodno vrijeme trebaju provoditi u okviru livada koje se nalaze u okviru visokoplaninskih pejzaža tj. iznad gornje granice šume. Osobe koje su alergične na polen trava, trebaju izbjegavati travnate površine, a svoje vrijeme vrijeme provoditi u okviru šumskih ekosistema kako na nižim tako i na većim nadmorskim visinama. I na kraju osobe koje su alergične na polen korovskih biljaka, trebaju da izbjegavaju neuređene i zapuštene površine - kazao je prof. Mašić.

Najveće koncentracije polena su u toku jutarnjih i večernjih sati stoga osobe koje su alergične trebaju izbjegavati kretanje u tom periodu.