Ministrica Čišija za "Avaz": Moja porodica jeste putovala u Japan, ali ne o trošku Kantona

Vidim da je ova priča ponovo aktuelizirana, iako sam na sjednici Skupštine detaljno objasnila sve okolnosti.

Dženana Čišija. Vlada ZDK

Amra Ihtijarević

5.8.2025

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je porodica ministrice finansija ZDK Dženane Čišije (DF) putovala o trošku građana kantona u Japan, on je te navode demantirala za "Avaz".

– Moja porodica jeste putovala, ali ne sa mnom. I nisu putovali o trošku Kantona, već su sve troškove snosili lično. Obračun putnih troškova ne vrši se kroz izvještaje, već za to postoje službenici koji rade obračun. Na pitanje zastupnika u toku je priprema preciznog troškovnika cijelog putovanja. Ne znam cifru napamet – izjavila je ministrica Čišija.

Dženana Čišija (DF), ministrica finansija ZDK, boravila je u Japanu povodom Svjetske izložbe EXPO, u periodu od 1. do 12. jula ove godine.

Podsjećamo, mediji su pisali da je na putovanju bio i Edin Čišija, suprug ministrice i kadar visočkog DF i njihova djeca.

– Vidim da je ova priča ponovo aktuelizirana, iako sam na sjednici Skupštine detaljno objasnila sve okolnosti. Dala sam usmeni odgovor na zastupničko pitanje, i tom prilikom rekla isto što i vama – dodala je ministrica Čišija za "Avaz".

Podsjećamo, zastupnici su osporili i to što nije naveden finansijski okvir službenog putovanja.

# VLADA ZDK
# DŽENANA ČIŠIJA
