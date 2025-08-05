Vlada RS odbacila presudu Dodiku: Pozivaju narod da stane uz predsjednika entiteta

Vlada RS odlučno odbacuje i ne prihvata drugostepenu presudu Suda BiH predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, jer je, kako navode, "ista pravno ništavna, neustavna i politički motivisana".

To se navodi u saopćenju nakon posebne sjednice Vlade RS. Iz Vlade podsjećaju da je Narodna skupština RS, u zaključcima od 25.12.2024. godine, izrazila stav da “neustavni Tužilaštvo BiH i Sud BiH vode politički montiran proces protiv predsjednika RS, koji je postupao isključivo u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenima i obavezama u okviru zakonodavnog postupka čiji je nosilac Narodna skupština RS”.

- Vlada RS još jednom izražava svoju privrženost Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH i cijeni da je demokratska BiH jedino održiva, u kojoj je pozicija entiteta RS definisana Ustavom BiH i Ustavom RS i u kojoj isključivo birači mogu odlučivati o tome ko su njihovi legitimni i legalni predstavnici. Vlada RS konstatuje da je Federacija BiH, kao druga ugovorna strana Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, svojom podrškom neustavnim pravosudnim institucija BiH u donošenju neustavne i nezakonite presude predsjedniku Srpske, RS dovela u neravnopravan položaj čime su narušeni osnovni principi Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH o ravnopravnosti ugovornih strana – navode iz Vlade RS.

Vlada RS, dodaju, “polazeći od ukupne društveno političke situacije u BiH u kojoj je uslijed montiranog političkog procesa institucija predsjednika RS, pod direktnim političkim udarom, izražava političku odlučnost i istinsku dosljednost i posvećenost interesima RS i njenih građana”.

Pozvali su sve relevantne političke činioce i građane RS “da u trenutku kada se pokušava na silu urušiti institucija predsjednika RS, nametnuti kolonijalna uprava i ušutkati demokratija, ne prihvate oduzimanje prava glasa srpskom narodu i drugim narodima u BiH i odlučno i jasno stanu iza svog demokratski i neposredno izabranog predsjednika Republike Srpske“.

Vlada RS smatra da je "presuda predsjedniku presuda cjelokupnom srpskom narodu u BiH i da ugrožava ravnopravnost i opstanak srpskog naroda u cijeloj BiH i direktno poništava osnovne principe garantovane Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH, u kojem je RS jedna od ugovornih strana".

Kažu da će, „u skladu sa ustavnim nadležnostima i u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH, i dalje preduzimati mjere i aktivnosti u cilju očuvanja institucija RS, mira i sigurnosti svih građana u RS“.