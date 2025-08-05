Zukan Helez o godišnjici pogibije brata: "Sve smo ponosniji što smo te poznavali"

- Dragi moj brate, neka vječni rahmet tvojoj lijepoj duši. Kako godine prolaze, tvoja porodica, prijatelji i saborci su sve ponosniji što si bio dio naših života, što smo te poznavali - poručio je Helez.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas je objavom na društvenim mrežama obilježio godišnjicu pogibije svog brata Miralema Heleza, koji je 5. augusta 1993. godine dao život u odbrani Bosne i Hercegovine.

U emotivnoj objavi naglasio je kako je njegov brat bio među onima koji su bez oklijevanja stali u prvi red kada je bilo najteže:

- Danas čuvamo uspomene na tebe, mladog i hrabrog momka koji je bez razmišljanja stao u prvi red odbrane Bosne i Hercegovine, dao svoj život da bi mi i naša djeca imali svoju državu i bili ponosni što si nam baš ti bio sin, brat, amidža, dajdža, drug i saborac.

Objavu je zaključio citatom iz Kur'ana:

- I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli "Mrtvi su". Ne, oni su živi, ali vi to ne osjetite.