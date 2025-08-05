Obilježena godišnjica pogibije 13 pripadnika Petog korpusa u Prijeboju u Republici Hrvatskoj

U Mjesnoj zajednici Izačić danas je obilježena godišnjica pogibije trinaestorice pripadnika Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, boraca 502. Viteške brigade, koji su 5. augusta 1995. godine položili živote tokom vojnih operacija oslobađanja teritorije Republike Hrvatske i deblokade tzv. Bihaćkog džepa kod Prijeboja, sela u susjednoj Republici Hrvatskoj.

Kultura sjećanja

Na spomen-obilježju u Izačiću proučena je Fatiha i položeno cvijeće u čast poginulim borcima, a počast su im odali članovi njihovih porodica, saborci, mještani, predstavnici boračkih udruženja, te gradski i kantonalni zvaničnici.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić naglasio je važnost očuvanja kulture sjećanja i pružanja podrške porodicama šehida.

– Važno je da se sjećamo, posebno onih koji su svoje živote položili za ovaj grad i našu državu. Smatram da je posebno važno prisjetiti se i njihovih porodica, jer se njihova bol ne smanjuje bez obzira na godine koje prolaze. U ovim momentima moramo biti uz te porodice, da podijelimo s njima bol, ali i da pokažemo više empatije jer zaslužuju mnogo više od onog što im ova država daje – poručio je Sedić.

Izačić je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dao 88 šehida, a njihova žrtva ostaje trajna opomena i obaveza.

Odgovornost prema budućnosti

– Nisu pitali za cijenu, nisu birali ni mjesto ni vrijeme, stali su hrabro i zajedno, kao braća, rame uz rame za domovinu. Danas svjedočimo našoj odgovornosti prema budućnosti, jer sloboda koju živimo je ispisana krvlju – kazao je predsjednik MZ Izačić i vijećnik Gradskog vijeća Bihać Rasim Islamović.

U sklopu obilježavanja najavljena je i manifestacija "Izačiću, ponosan mi budi“, koja će u skladu s tradicijom, početi 14. augusta i okupiti mještane, borce i prijatelje ovog kraja u znak sjećanja i zahvalnosti.