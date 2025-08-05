SDS odbio poziv Stevandića: Nećemo učestvovati u konsultacijama, 20 godina ukidaju Sud i Tužilaštvo, pa im se poklone

Predsjednik Glavnog odbora i v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović neće učestvovati na neformalnim konsultacijama sa predsjednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem.

- Srpska demokratska stranka će uvijek štititi interese našeg naroda i RS i za tako nešto nam ne trebaju nikakvi paradni sastanci sa onima koji su i naše i povjerenje građana odavno urušili, kao i dignitet institucija RS. Kako da vjerujemo i o čemu da pričamo sa onima koji su se kockali RS, donosili zakone o zabrani rada SIPA, Suda i Tužilaštva BiH na teritoriji RS, a onda ih pogazili i pred tim zabranjenim sudom skrušeno ponavljali i kada ih nisu pitali: "Da, časni sude"' - poručio je Radulović.

Potpuna ekonomska, socijalna, zakonodavna, demografska, instuticionalna, intelektualna i svaka druga devastacija, ističe on, jedini je rezultat dvodecenijske vladavine SNSD-a.

- Kako vjerovati ljudima koji su stotine puta prevarili i pokazali da im institucije služe isključivo za lične interese!? Za 20 godina nisu našli potrebnim da jednom čuju naš apel i poziv da nešto drugačije uradimo. Što im nije bilo do jedinstva kada su Miletu Radišiću nabacivali 100 miliona KM za zgradu za UIO, kada su odlučili da kupe zgradu u Brčkom ili kada su dilovali sa Rašidom Serdarovom? Dvadeset godina ukidaju Sud i Tužilaštvo BiH, RS dovedu u potpunu izolaciju i bijedu, a onda odu i poklone se tom Sudu i Tužilaštvu. To nije politika, to je licemjerje i poigravanje sudbinom i naroda i države' - naglašava Radulović i podsjeća da je SDS bezbroj puta tražio da se u Narodnoj skupštini razmotri informacija o kršenju usvojenih zaključaka i odluka, ali da je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sve te zahtjeve ignorisao.

V.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović ponavlja da će SDS uvijek braniti dignitet institucija RS i interese srpskog naroda, bilo da ih ugrožava – režim ili stranci.

- Za takav stav nemamo potrebu da se konsultujemo sa onima koji dosljedno ruše dignitet tih institucija, a nas etiketiraju pogrdnim imenima. Dvije decenije branimo dostojanstvo ljudi koje oni gaze. Danas je naša obaveza da sačuvamo mir, stabilnost i budućnost RS u njenom ustavnom okviru koji joj je zagarantovao Dejtonski mirovni sporazum. Avanturističke politike zaklanjanja iza RS, dok njom istovremeno trguju, nikada nismo i nikada nećemo podržavati. Uvijek ćemo insistirati na odgovornim i državotvornim stavovima zaštite RS i srpskog naroda - poručio je Radulović.