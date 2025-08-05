OSCE izrazio zabrinutost zbog prijetnji članovima CIK-a uoči odluke o Dodiku

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oglasila se saopćenjem u kojem izražava zabrinutost zbog javnih poziva građanima da se okupe ispred privatnih kuća članova Centralne izborne komisije Vanje Bjelice Prutine i Jovana Kalabe, uoči sjednice na kojoj bi se trebalo odlučivati o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku.

- Ovakva djela, koja se dešavaju uoči odluke CIK-a o prestanku mandata Milorada Dodika, predstavljaju neprihvatljiv pokušaj pritiska na nezavisno izborno tijelo. Nezavisnost, integritet i lična sigurnost izbornih zvaničnika od ključnog su značaja za svako demokratsko društvo. Poziv na zastrašivanje članova CIK-a predstavlja otvoren pokušaj miješanja u zakonito funkcionisanje demokratskih institucija - poručuju iz OSCE-a.

Naglašavaju da ovakve aktivnosti moraju odmah prestati.

- Politički lideri imaju odgovornost da poštuju demokratske norme, a ne da ih potkopavaju. Pozivamo sve političke aktere da se suzdrže od bilo kakvog oblika pritiska ili podsticanja i da poštuju nezavisnost i lično dostojanstvo svih članova CIK-a. Misija će nastaviti pažljivo pratiti situaciju i ponovo potvrđuje svoju punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u obavljanju svojih dužnosti nepristrasno i u skladu sa zakonom - navodi se u saopćenju.