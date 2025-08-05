Državni službenici u KS prijete štrajkom ako ne dobiju regres

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajkove ukoliko Vlada KS do kraja augusta ne isplati regres svim zaposlenicima koji primaju plaću iz kantonalnog budžeta.

Dopis Vladi KS

Sindikat je uputio dopis Vladi KS nakon što je odlučeno da se regres isplati samo nosiocima pravosudnih funkcija. Ističu da su nezadovoljni zbog, kako navode, očite diskriminacije među radnicima koji plaću primaju iz Budžeta KS.

U dopisu upućenom premijeru Kantona Sarajevo Nihadu Uku, ministrici pravde i uprave Darji Softić Kadenić te ministru finansija Afanu Kalamujiću, sindikat ističe da govori uime svih službenika i namještenika, podsjećajući da je regres prethodno isplaćen i zaposlenicima u zdravstvu, dok se sada isplaćuje samo pravosudnim radnicima.

- Razumijemo da se regres u zdravstvu isplaćuje iz posebnog budžeta, konkretno iz Budžeta ZZO KS, koji svi mi punimo, a kod nosilaca pravosudnih funkcija se primjenjuju zakonske odredbe o isplati neto dodatka za godišnji odmor uz junsku platu – bez obzira kada se odmor koristi. Ali Vas istovremeno pitamo: šta je sa našim pravima - naveli su iz Sindikata.

Podsjećaju i da Vlada KS, uprkos rekordnom budžetu, već mjesecima kasni s izvršavanjem obaveza prema zaposlenicima.

- To uključuje plaćanje računa, faktura za obavljene usluge i isplatu raznih naknada. Takav odnos stvara negativnu klimu među radnicima i urušava povjerenje u institucije - poručili su.

Zakonsko pravo

Naglašavaju da je regres zakonsko pravo svakog zaposlenika, zagarantovano Zakonom o radu, Zakonom o plaćama i naknadama te Kolektivnim ugovorom.

- Regres se godinama isplaćuje prije ili tokom odmora – obično u junu, julu ili augustu – kako bi radnici imali sredstva za pokrivanje troškova. Ovo pravo omogućava uživanje u odmoru bez dodatnog finansijskog opterećenja, a Vi ste mnogima to uživanje uskratili - navodi se u dopisu.

Na kraju dodaju da će, ukoliko se regres ne isplati svim službenicima i namještenicima do kraja augusta, organizovati proteste i štrajkove.

- Očekujemo da prepoznate ozbiljnost situacije i spriječite dalje nezadovoljstvo isplatom regresa do kraja mjeseca - poručili su iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika KS.