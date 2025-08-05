Orban: "Dodik je osuđen jer ne igra kako Brisel svira"

Mađarski premijer Viktor Orban i ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) sastali su se danas s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Budimpešti. Nakon sastanka, Orban je poručio da je Dodik osuđen zato što "odbija igrati kako Brisel svira".

- Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nalazi se u Budimpešti. Predsjednik Dodik je osuđen jer odbija igrati kako Brisel svira. Mađarska odbija da prihvati tu odluku - objavio je Orban na Instagramu, uz zajedničku fotografiju s Dodikom.

Prije njega, šef mađarske diplomatije Peter Sijarto poručio je da je nacionalni sigurnosni interes Mađarske "stabilnost na Zapadnom Balkanu" te da je svaka vanjska intervencija koja tome ne doprinosi "i štetna i opasna".

- Odluke naroda Zapadnog Balkana moraju se poštovati, a njihovo preispitivanje ugrožava stabilnost i mir u regionu - naveo je Sijarto na Facebooku i uz objavu podijelio fotografije sa susreta s Dodikom i srpskom članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Dodik je ranije saopštio da se nalazi u posjeti "prijatelju Viktoru Orbanu, premijeru Mađarske, lideru koji jasno i hrabro stoji uz volju naroda, demokratiju i suverenitet".

- Zahvalan sam mu na podršci Republici Srpskoj i jasnim porukama da se poštuje ono što narod izabere, a ne ono što neizabrani nameću. Naša borba je ista – da se zaustave zloupotrebe pravosuđa i samovolja duboke države. Kraj toga je blizu. U Evropu se vraća snaga naroda, a s njom i pravda. Pobijediće sloboda, pobijediće demokratija - napisao je Dodik na platformi X.