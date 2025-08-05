Oglasili se iz KJKP "Parka" zbog lava koji je "star": Evo šta su poručili

Iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ Sarajevo oglasili su se saopćenjem u kojem navode da ponovo „svjedočimo povećanom interesovanju javnosti i medija za stanje životinja u Pionirskoj dolini i zoo vrtu“.
- Predlažu li nam to "Borci sa društvenih mreža" da lava iz Pionirske doline uspavamo samo zato što je star??? Lav u Pionirskoj dolini star je 15 godina. Komparacije radi, lavovi (mužjaci) u prirodnim staništima u prosjeku žive 10 godina. S neosnovanim napadima "lažnih boraca za zaštitu" suočavamo se već nekoliko godina i uvijek detaljno pojašnjavamo okolnosti i dajemo precizne odgovore – navode u saopćenju.
Dodali su da iako su „njihova vrata uvijek bila otvorena za direktni uvid i pojašnjenja od strane stručnih i nadležnih osoba na licu mjesta, iznova se, očito po potrebi upravo tih "zaštitnika životinja" većinom sa lažnih profila aktualizira ova tema, a cilj je klik, like i populizam na socijalnim mrežama“.
- Moguća rješenje o kojima su nam govorili "zaštitnici s društvenih mreža", jesu da lava možemo uspavati, ali tom rješenju nismo pribjegli, jer to nisu naše prakse, niti zoo vrt služi u te svrhe. Drugo rješenje bilo je da ga potpuno zatvorimo i izolujemo, daleko od očiju posjetilaca, što također ne smatramo humanim i civiliziranim rješenjem – navodi se.
Istakli su da lavovi u Pionirskoj dolini ne oskudijevaju u hrani, u liječenju, u svakodnevnoj dnevnoj brizi, kao ni ostale životinje.
- Nažalost, njegov biološki sat je nešto što mi ne možemo zaustaviti, niti ga podmladiti i učiniti vitalnim. Životinje u Pionirskoj dolini i zoo vrtu registrovane su u ZIMS-u - međunarodnoj bazi podataka i mreži zooloških vrtova u kojoj se ne trguje životinjama, već se sarađuje na konzervacijskim programima i očuvanju genetskog diverziteta. Nijedna životinja u našem vrtu nije kupljena, mi ih ne izlažemo kao najljepše eksponate nego su sve zoološkom vrtu povjerene na skrb putem institucionalne, internacionalne razmjene i dogovora, u skladu sa etičkim principima moderne zoološke prakse. Stariji par lavova u Pionirskoj dolini, koji je u fokusu na društvenim mrežama, čine:
Lavica Sarajčica: rođena je 22.05.2006. u ZOO Palić, trenutno ima 19 godina - što je izuzetna starost za ovu vrstu. Lavice u divljini rijetko žive duže od 12 godina, dok u zoološkim vrtovima mogu doživjeti između 15-17 godina, u izuzetnim slučajevima i više. Naša lavica se otežano kreće zbog starosti, ali redovno izlazi na sunce, pokazuje interes za okolinu i vodi miran život.
Lav Rily: rođen je 21.10.2010. u ZOO Sofija, ima 15 godina. Još uvijek je vitalan, ali pripada starijoj dobi za mužjaka, s obzirom da lavovi u prirodi žive u prosjeku 10-12 godina. Lavovi u zoološkim vrtovima rijetko dožive 15 godina života. Njegov izgled - uključujući manju mišićnu masu, promjene u dlaci i usporene pokrete - odgovara prirodnim promjenama u kasnoj životnoj dobi.
Upravo činjenica da su ova dva lava doživjela starost znatno iznad prosjeka vrste najbolji je pokazatelj kvalitetne i dugogodišnje brige koju imaju tokom života u ZOO Sarajevo.
Nažalost, ova važna činjenica u vezi lavova u Pionirskoj dolini, često prolazi nezapaženo u širem javnom diskursu, jer senzacionalizam nerijetko nadvlada provjerene i stručne podatke.
Savremeni etički standardi nalažu da se starim životinjama omogući dostojanstven život uz slobodu kretanja, umjesto izolacije ili eutanazije zbog vizuelnog dojma. Nažalost, dok se na društvenim mrežama dijele slike i komentari o starim lavovima u Pionirskoj dolini, gotovo niko ne spominje trećeg člana naše kolekcije - prelijepu i zdravu lavicu (rođenu 19.06.2019.) staru šest godina. Iako mlada lavica redovno koristi svoj prostor, ima odličan apetit, sjajnu dlaku i dobar kontakt s timariteljima, ostaje izvan fokusa interesovanja. Vjerovatno jer bi usporedba mlade i stare životinje demantovala "zaštitnike s društvenih mreža" – navedeno je u saopćenju iz KJKP „Parka“ Sarajevo.