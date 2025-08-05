Oglasili se iz KJKP "Parka" zbog lava koji je "star": Evo šta su poručili

Iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ Sarajevo oglasili su se saopćenjem u kojem navode da ponovo „svjedočimo povećanom interesovanju javnosti i medija za stanje životinja u Pionirskoj dolini i zoo vrtu“.

- Predlažu li nam to "Borci sa društvenih mreža" da lava iz Pionirske doline uspavamo samo zato što je star??? Lav u Pionirskoj dolini star je 15 godina. Komparacije radi, lavovi (mužjaci) u prirodnim staništima u prosjeku žive 10 godina. S neosnovanim napadima "lažnih boraca za zaštitu" suočavamo se već nekoliko godina i uvijek detaljno pojašnjavamo okolnosti i dajemo precizne odgovore – navode u saopćenju.

Dodali su da iako su „njihova vrata uvijek bila otvorena za direktni uvid i pojašnjenja od strane stručnih i nadležnih osoba na licu mjesta, iznova se, očito po potrebi upravo tih "zaštitnika životinja" većinom sa lažnih profila aktualizira ova tema, a cilj je klik, like i populizam na socijalnim mrežama“.

- Moguća rješenje o kojima su nam govorili "zaštitnici s društvenih mreža", jesu da lava možemo uspavati, ali tom rješenju nismo pribjegli, jer to nisu naše prakse, niti zoo vrt služi u te svrhe. Drugo rješenje bilo je da ga potpuno zatvorimo i izolujemo, daleko od očiju posjetilaca, što također ne smatramo humanim i civiliziranim rješenjem – navodi se.