CIK BiH prijavio prijetnje člana SNSD-a prije odluke o oduzimanju mandata Dodiku

Nakon što je direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na svom zvaničnom X profilu pozvao na pritiske na članove Centralne izborne komisije, iz CIK-a BiH za Detektor potvrđuju da je slučaj prijavljen i da pritisci ne mogu uticati na njihov rad.

Na poziv Detektora, Nedeljko Elek kaže da je imao namjeru vršiti pritisak na CIK i da je to uradio svjesno.

- Mislim da je njihova dužnost, kao predstavnika Republike Srpske, da čuvaju instituciju predsjednika Republike Srpske, a gledajući na njihove postupke koji su bili ranije, ja sumnjam u to i mislim da je svaka inicijativa i pritisak važna da ih podsjetimo na njihove dužnosti prema Republici Srpskoj - kazao je on.

Na pitanje da li misli da je uredu da poziva na odgovornost članove CIK-a, Elek je potvrdio.

"Dao prijedlog"

- To je javni prostor. Ja sam samo dao prijedlog da ih podsjetimo da su izabrani ispred RS-a i da moraju štititi. A ako budu glasali za ukidanje mandata predsjedniku RS-a, treba ih proglasiti nepoželjnim osobama - kazao je on.

Elek je na društvenoj mreži X dobio komentare podrške, ali i kritike zbog upućene prijetnje.

“Proglasiti Vanju u Istočnom Sarajevu i Kalabu u Banjoj Luci personama non grata. Zakazati demonstracije ispod prozora. Zapamtite ova lica, srećemo ih“, napisao je Elek na X-u, gdje je objavio i fotografije dva člana CIK-a, među kojima je Vanja Bjelica Prutina.

Objava je nastala pred najavu odlučivanja CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku.

Traže zaštitu

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić za Detektor je kazala da su upoznati s pritiscima i prijetnjama, navodeći da neće dozvoliti pozivanje na linč njihovih članova i da traže zaštitu institucionalnim koracima.

- Zbog takvih navoda, mi obavještavamo Direkciju za koordinaciju dopisom i prijavom jer je to stavljanje mete na čelo članovima CIK, to smo upravo jutros uradili - kazala je ona.

Ona je objasnila da su kao institucija uvijek tražili pojačane mjere zaštite za članove kojima se stavlja meta na čelo.

Članica CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina za Detektor objašnjava da su prijetnje i pritisci česti u odnosu na količinu prijava kojima određena lica nisu zadovoljna, naglašavajući da se to dešava, iako nijednu odluku članovi ne mogu donijeti samostalno.

- Ali čini se da oprobanim receptom smatraju ad hominem napade, vršeći pritisak na pojedince, uz uvrede i prijetnje kao odraz sopstvene intelektualne impotencije - kaže Bjelica Prutina.

Ona dodaje da takvi pritisci ne mogu uticati na odluke koje donose.

- Da li mi to otežava rad? Ne bih rekla, jer šta god da se desi, profesionalizam je iznad svega i mislim da to najbolje pokazuje moj rad u proteklih pet godina. Svaka prijetnja će biti proslijeđena nadležnim organima radi procjene rizika ugroženosti - poručila je.

Iz Agencije za državnu službu BiH nisu odgovorili na upit Detektora o ovom slučaju niti o pokretanju postupka zaštite.

Sutra sjednica

Sjednica CIK-a planirana je u srijedu, 6. avgusta u 10 sati, a prema dnevnom redu Centralna izborna komisija će razmatrati i oduzimanje mandata Miloradu Dodiku, koji još uvijek obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske do njihove odluke, nakon presude kojom mu je na šest godina zabranjeno obavljanje političkih funkcija i izrečena godina dana zatvora zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS do objave teksta nisu odgovorili na upit Detektora da li će pružiti zaštitu članovima CIK-a.

Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Prema pravosnažnoj presudi, Miloš Lukić je oslobođen jer nije dokazano da je u svojstvu vršioca dužnosti direktora “Službenog glasnika” RS-a potpisao obrazac, čime je omogućio objavljivanje ukaza koje je potpisao Dodik.